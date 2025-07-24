Adem Metan ve Alican Uludağ sosyal medyada tartıştı

Eskişehir’deki orman yangınında 10 görevlinin şehit olması Türkiye’yi yasa boğarken, sosyal medyada gazeteciler Adem Metan ve Alican Uludağ arasında sert bir tartışma yaşandı.

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Eskişehir’de meydana gelen orman yangınına müdahale eden 10 kişinin şehit düşmesi Türkiye'yi derinden yaraladı. Yaşanan vahim olay sonrası sosyal medyada iki gazeteci arasında dikkat çeken bir tartışma yaşandı.

Sayısız orman yangınında sahada yer aldığını belirten gazeteci Adem Metan, yangınla mücadele edenlerin fedakârlığını vurgulayarak, "Hayatını kaybeden insanlar, yangın üst bölgeye sıçramasın diye kendilerini feda etti… Ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok üzgünüm. Mekanları cennet olsun." sözleriyle duygularını dile getirdi.

Ancak Metan’ın bu paylaşımına gazeteci Alican Uludağ'dan sert bir yorum geldi. Uludağ, "Yarın bakanlığın uçağıyla olay yerine gider, iktidarın nasıl mücadele ettiğini anlatırsın Adem. Seversin böyle işleri." ifadelerini kullandı.

Bu çıkışa tepki gösteren Adem Metan ise Uludağ’ın paylaşımını alıntılayarak, "Sen o kadar terbiyesiz bir adamsın ki sana bırak cevap vermeyi, mesajını okuduğum vakite bile yazıklar olsun." sözleriyle yanıt verdi.