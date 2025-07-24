BIST 10.665
DOLAR 40,48
EURO 47,75
ALTIN 4.392,68
HABER /  GÜNCEL

TİHEK'in yeni dönemdeki ilk kurul toplantısı Fahrettin Altun başkanlığında yapıldı

TİHEK'in yeni dönemdeki ilk kurul toplantısı Fahrettin Altun başkanlığında yapıldı

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun (TİHEK) yeni dönemdeki ilk kurul toplantısı, TİHEK Başkanı Fahrettin Altun başkanlığında gerçekleştirildi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 10 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla, TİHEK Başkanlığına, ikinci başkanlığına ve üyeliklerine atama yapıldı.

Atamalar sonrası TİHEK'in ilk kurul toplantısı, Altun başkanlığında gerçekleştirildi. Altun, toplantının açılışındaki konuşmasında, TİHEK'teki yeni dönemin hayırlı olmasını diledi.

Kurulun ilk toplantısını gerçekleştirdiklerini, son derece önemli, kıymetli bir vazife ifa ettiklerini dile getiren Altun, "Milletimizin hak arama mücadelesinde, hak arayışında çok kıymetli bir yerde duruyoruz. Bu durduğumuz yerin hakkını vermeyi, milletimizin hak arayışına biz de en kıymetli desteği vermeyi amaçlıyoruz. İnşallah bunun mücadelesini vereceğiz. İnsan haklarının korunması, eşitliğin sağlanması, ayrımcılıkla mücadele bağlamında inşallah çok önemli işlere imza atacağız. Önümüzdeki 4 yıllık dönem hayırlı uğurlu olsun." dedi.

TİHEK'in yeni dönemdeki ilk kurul toplantısı Fahrettin Altun başkanlığında yapıldı - Resim: 0

Altun, temel misyonu insan onurunu esas alarak kişilerin eşit muamele görme hakkının güvence altına alınması, hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden yararlanmada ayrımcılığın önlenmesi olan Kurulun, her türlü ön yargının ve ayrımcılığa dayalı nefret söyleminin son bulduğu, eşitlikçi bir dünya inşa edilmesini hedeflediğini belirtti.

TİHEK'in yeni dönemdeki ilk kurul toplantısı Fahrettin Altun başkanlığında yapıldı - Resim: 1

Altun'un konuşmasının ardından başkan ve üyeler, 6701 sayılı TİHEK Kanunu çerçevesinde "görevin tarafsızlık, dürüstlük, hakkaniyet ve adalet anlayışı içinde yerine getirileceği" hususunda yemin etti.

Sonrasında Kurul, gündem konularını müzakere ederek karara bağladı. Karara bağlanan konular arasında tematik raporlar, ulusal önleme mekanizması raporları ve ayrımcılık yasağına ilişkin bireysel başvurular yer aldı.

TİHEK'in yeni dönemdeki ilk kurul toplantısı Fahrettin Altun başkanlığında yapıldı - Resim: 2

Altun: Yeni dönemin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum

Altun toplantıya ilişkin sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle başkanlığına atandığım Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun (TİHEK) yeni dönemdeki ilk kurul toplantısını gerçekleştirdik. İnsan haklarının korunması, eşitliğin sağlanması, ayrımcılıkla mücadele bağlamında inşallah çok önemli işlere imza atacağız. Yeni dönemin ülkemize, Kurumumuza, Kurul üyelerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.

ÖNCEKİ HABERLER
Yumurta ihracatında yeni dönem! Kesinti kaldırıldı
Yumurta ihracatında yeni dönem! Kesinti kaldırıldı
İsrail ordusu yardım bekleyenleri topçu ateşiyle vurdu
İsrail ordusu yardım bekleyenleri topçu ateşiyle vurdu
Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim ile görüştü
Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim ile görüştü
İdlib'de silah deposunda çok sayıda patlama oldu: 5 ölü, 63 yaralı
İdlib'de silah deposunda çok sayıda patlama oldu: 5 ölü, 63 yaralı
Kurtulmuş'tan Özgür Özel'e terörsüz Türkiye süreci ziyareti
Kurtulmuş'tan Özgür Özel'e terörsüz Türkiye süreci ziyareti
Gazze’de can kaybı 59 bin 587’ye yükseldi
Gazze’de can kaybı 59 bin 587’ye yükseldi
Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı
Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı
Ünlü markanın bir ürünü sağlığı tehdit ettiği gerekçesi ile toplatılıyor...
Ünlü markanın bir ürünü sağlığı tehdit ettiği gerekçesi ile toplatılıyor...
Aşırı sıcak engel tanımadı! Market poşetinden mayo yapan çocuk serinledi...
Aşırı sıcak engel tanımadı! Market poşetinden mayo yapan çocuk serinledi...
Arazöz şoförü 10 kişinin şehit olduğu bölgeden iki arkadaşıyla kurtuluşunu anlattı
Arazöz şoförü 10 kişinin şehit olduğu bölgeden iki arkadaşıyla kurtuluşunu anlattı
İspanya'da yahudi grup yolcu uçağıını birbirine kattı ortalık karıştı
İspanya'da yahudi grup yolcu uçağıını birbirine kattı ortalık karıştı
Merkez Bankası faiz indirdi! İş dünyası faiz indirimi için ne dedi?
Merkez Bankası faiz indirdi! İş dünyası faiz indirimi için ne dedi?