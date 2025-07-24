TİHEK'in yeni dönemdeki ilk kurul toplantısı Fahrettin Altun başkanlığında yapıldı

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun (TİHEK) yeni dönemdeki ilk kurul toplantısı, TİHEK Başkanı Fahrettin Altun başkanlığında gerçekleştirildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 10 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla, TİHEK Başkanlığına, ikinci başkanlığına ve üyeliklerine atama yapıldı.

Atamalar sonrası TİHEK'in ilk kurul toplantısı, Altun başkanlığında gerçekleştirildi. Altun, toplantının açılışındaki konuşmasında, TİHEK'teki yeni dönemin hayırlı olmasını diledi.

Kurulun ilk toplantısını gerçekleştirdiklerini, son derece önemli, kıymetli bir vazife ifa ettiklerini dile getiren Altun, "Milletimizin hak arama mücadelesinde, hak arayışında çok kıymetli bir yerde duruyoruz. Bu durduğumuz yerin hakkını vermeyi, milletimizin hak arayışına biz de en kıymetli desteği vermeyi amaçlıyoruz. İnşallah bunun mücadelesini vereceğiz. İnsan haklarının korunması, eşitliğin sağlanması, ayrımcılıkla mücadele bağlamında inşallah çok önemli işlere imza atacağız. Önümüzdeki 4 yıllık dönem hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Altun, temel misyonu insan onurunu esas alarak kişilerin eşit muamele görme hakkının güvence altına alınması, hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden yararlanmada ayrımcılığın önlenmesi olan Kurulun, her türlü ön yargının ve ayrımcılığa dayalı nefret söyleminin son bulduğu, eşitlikçi bir dünya inşa edilmesini hedeflediğini belirtti.

Altun'un konuşmasının ardından başkan ve üyeler, 6701 sayılı TİHEK Kanunu çerçevesinde "görevin tarafsızlık, dürüstlük, hakkaniyet ve adalet anlayışı içinde yerine getirileceği" hususunda yemin etti.

Sonrasında Kurul, gündem konularını müzakere ederek karara bağladı. Karara bağlanan konular arasında tematik raporlar, ulusal önleme mekanizması raporları ve ayrımcılık yasağına ilişkin bireysel başvurular yer aldı.

Altun: Yeni dönemin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum