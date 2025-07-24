BIST 10.665
DOLAR 40,48
EURO 47,75
ALTIN 4.392,68
HABER /  DÜNYA

İsrail ordusu yardım bekleyenleri topçu ateşiyle vurdu

İsrail ordusu yardım bekleyenleri topçu ateşiyle vurdu

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik sürdürdüğü saldırılarda 10'u yardım bekleyenlerden olmak üzere en az 41 Filistinli yaşamını yitirdi.

Abone ol

Gazze'ye ablukasını sıkılaştırıp yardım girişini kısıtlayarak insani felakete yol açan İsrail'in hedefinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırları, yardım almak isteyen siviller ve yerleşim birimleri vardı.

Sağlık alanındaki kaynaklar ve görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde insani yardım için toplanan vatandaşları topçu atışlarıyla hedef alması sonucu biri kadın 9 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat bölgesinde İsrail'in bir evi bombalaması sonucu biri bebek olmak üzere 3 sivil vatandaş hayatını kaybetti.

Orta kesimdeki el-Bureyc Mülteci Kampı'nda da İsrail'in bir evin yanı sıra diğer bazı noktalara düzenlediği hava saldırılarında 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze kentinde de İsrail ordusunun yerinden edilen sivillerin kaldığı çadırlara düzenlediği hava saldırısında aralarında kadınların da olduğu 4 Filistinli hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun kentin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesinde Filistinlileri hedef alması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesinde de İsrail ordusunun hedef aldığı araçtaki 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Tuffah Mahallesinde İsrail ordusunun sivilleri hedef alması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus bölgesinde de İsrail ordusunun sivillerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırılarda 10 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin batısında yer alan Şakuş bölgesinde insani yardım almaya giden bir Filistinli kadın da İsrail askerlerinin ateş açması sonucu yaşamını yitirdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim ile görüştü
Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim ile görüştü
İdlib'de silah deposunda çok sayıda patlama oldu: 5 ölü, 63 yaralı
İdlib'de silah deposunda çok sayıda patlama oldu: 5 ölü, 63 yaralı
Kurtulmuş'tan Özgür Özel'e terörsüz Türkiye süreci ziyareti
Kurtulmuş'tan Özgür Özel'e terörsüz Türkiye süreci ziyareti
Gazze’de can kaybı 59 bin 587’ye yükseldi
Gazze’de can kaybı 59 bin 587’ye yükseldi
Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı
Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı
Ünlü markanın bir ürünü sağlığı tehdit ettiği gerekçesi ile toplatılıyor...
Ünlü markanın bir ürünü sağlığı tehdit ettiği gerekçesi ile toplatılıyor...
Aşırı sıcak engel tanımadı! Market poşetinden mayo yapan çocuk serinledi...
Aşırı sıcak engel tanımadı! Market poşetinden mayo yapan çocuk serinledi...
Arazöz şoförü 10 kişinin şehit olduğu bölgeden iki arkadaşıyla kurtuluşunu anlattı
Arazöz şoförü 10 kişinin şehit olduğu bölgeden iki arkadaşıyla kurtuluşunu anlattı
İspanya'da yahudi grup yolcu uçağıını birbirine kattı ortalık karıştı
İspanya'da yahudi grup yolcu uçağıını birbirine kattı ortalık karıştı
Merkez Bankası faiz indirdi! İş dünyası faiz indirimi için ne dedi?
Merkez Bankası faiz indirdi! İş dünyası faiz indirimi için ne dedi?
Türkiye'de günlük elektrik tüketiminde rekor kırıldı
Türkiye'de günlük elektrik tüketiminde rekor kırıldı
OPET, istasyonlarına Fasty gıda markasını ekledi
OPET, istasyonlarına Fasty gıda markasını ekledi