OPET, istasyonlarına Fasty gıda markasını ekledi

OPET, akaryakıt istasyonlarındaki müşteri deneyimini daha da geliştirmek amacıyla Ultramarket'lerine "Fasty" markasıyla sağlıklı içeceklerden soğuk sandviçlere kadar lezzetli ve pratik gıda seçenekleri ekledi.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, istasyonlarını yalnızca bir yakıt tedariki noktası değil, aynı zamanda keyifli ve lezzetli bir mola durağı haline getirmeyi planlayan OPET, Ultramarket'lerde ve seçili Fullmarket'lerde soğuk içeceklerden sandviçlere ve unlu mamullere kadar çeşitli ürünleri Fasty markası ile sunmaya başladı.

OPET'in Fasty adı altında oluşturduğu yeni ürün grubu, oldukça geniş bir yelpazeye sahip. Özel reçetelerle hazırlanan soğuk kahveler, sıkma ve organik meyve suları ile serinletici içecek alternatifleri sunan Fasty, soğuk sandviçleriyle de pratik ve doyurucu bir seçenek oluşturuyor. Ayrıca Fasty Fırın çatısı altında taze ve lezzetli unlu mamuller de tüketicilerle buluşuyor.

Ultramarket'lerde ve seçili Fullmarket'lerde oluşturulan özel köşelerde yer alan Fasty ürünleri, titizlikle seçilen tedarikçilerden temin edilerek yüksek kalite standartlarında üretiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OPET Genel Müdürü Özgür Kahramanzade, Türkiye'nin 81 ilindeki istasyonlarının günlük hayatın ve değişen ulaşım alışkanlıklarının merkezinde bir yaşam alanına dönüştüğünü belirterek, "Sadece yolculuklarda değil günün her anında hızlı ama bir o kadar da kaliteli ve besleyici alternatiflere ulaşmak, müşterilerimiz için her geçen gün daha önemli hale geliyor. Fasty markamızı tam da bu nedenle yarattık. Fasty, yalnızca bir ürün grubu değil OPET'in kalite anlayışını ve müşteri odaklı yaklaşımını yansıtan yeni bir deneyim." ifadelerini kullandı.