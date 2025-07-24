RTÜK'ten TELE1 kararı! 5 gün ekran kararacak

RTÜK, TELE1’e beş gün yayın durdurma cezası verirken, Halk TV’ye yüzde 3 idari para cezası uyguladı. Geçtiğimiz hafta benzer gerekçeyle Sözcü TV de 10 gün karartılmıştı.Abone ol
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), son toplantısında aldığı kararlarla medya kuruluşlarına yönelik yeni yaptırımlar uyguladı. Kurul, TELE1 televizyonuna beş gün süreyle yayın durdurma cezası verirken, Halk TV’ye ise yüzde 3 oranında idari para cezası kesti.
TELE1’e verilen karartma cezası, kanalın belirli yayınlarında RTÜK mevzuatını ihlal ettiği gerekçesiyle alındı. Halk TV’ye uygulanan para cezası da benzer yayın ilkesi ihlallerine dayandırıldı.
RTÜK, geçtiğimiz hafta Sözcü TV’ye de 10 gün süreyle ekran karartma cezası vermişti.