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Polemikleri bitmiyor! İbrahim Tatlıses'ten gelen paylaşım şaşkınlık yarattı...

Polemikleri bitmiyor! İbrahim Tatlıses'ten gelen paylaşım şaşkınlık yarattı...

Türk müziği ve sinemasının önemli isimlerinden biri olan İbrahim Tatlıses, son dönemde çocukları Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlı ile arasında yaşanan gerginlikler ile magazin gündeminden düşmüyor.

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Son olarak beklenmedik bir sosyal medya paylaşımı ile yeniden tüm gözleri üzerine çeken Tatlıses, son paylaşımı ile takipçilerini adeta şaşkına çevirdi.

Uzun bir süredir sosyal medyada aktif olmayan İbrahim Tatlıses, yaptığı son paylaşım ile magazin gündemine büyük bir giriş yaptı.

OYUNCAK BEBEĞİ PAYLAŞTI

Arabasında bulduğu gerçekçi görünümlü oyuncak bebeğin fotoğrafını paylaşan Tatlıses, "Arabamda bulduğum oyuncak bebeğe isim aranıyor" notuyla takipçilerinden isim önerileri yapmasını istedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ünlü sanatçının bu ilginç paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem haline geldi.

Tatlıses'in takipçileri, adeta şaşkınlıklarını gizleyemedikleri bu paylaşıma büyük ilgi gösterdi. Öte yandan, Usta türkücü İbrahim Tatlıses, özel hayatı ve çocuklarıyla olan ilişkisi ile sık sık gündeme geliyor.

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