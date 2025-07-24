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Deutsche Bank'tan 17 yılın en yüksek kârı

Deutsche Bank'tan 17 yılın en yüksek kârı

Deutsche Bank menkul kıymetler biriminin geliri ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 11 artarak 2,28 milyar euroya ulaştı.

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Deutsche Bank AG’nin sabit gelirli yatırımcıları, ABD’nin gümrük vergisi açıklamasının ardından yaşanan dalgalanmalarda kâr elde etti.

Bugün yapılan açıklamaya göre banka menkul kıymetler biriminin geliri ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 11 artarak 2,28 milyar euroya ulaştı.

Deutsche Bank CEO’su Christian Sewing basın bülteninde, 2007’den bu yana en yüksek ikinci çeyrek ve ilk yarıyıl kârını elde ettikleri için çok mutlu olduklarının dile getirdi.

Deutsche Bank Finans Direktörü James von Moltke, Bloomberg TV’ye yaptığı açıklamada, tüm yatırım bankası bölümünün mevcut çeyreğe iyi bir başlangıç yaptığını belirtirken, bunun ileride neyin beklediği konusunda bankaya gerçek bir güven verdiğini ifade etti.

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