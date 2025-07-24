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İstanbul'da sıcak havadan bunalanlar sahil ve parklara akın etti...

İstanbul'da sıcak havadan bunalanlar sahil ve parklara akın etti...

İstanbul'da etkili olan sıcak havadan bunalanlar, serinlemek için sahillerde ve parklarda vakit geçiriyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünce hafta boyunca yapılan uyarıların ardından megakentte sabahın erken saatlerinden itibaren sıcak hava etkisini göstermeye devam ediyor.

SICAKLIKLAR İLÇELERDE NASIL SEYREDİYOR?

Saat 14.00 itibarıyla sıcaklıklar Beylikdüzü'nde 34,6, Büyükçekmece'de 34,1, Fatih'te 34,5, Bakırköy'de 34,1, Kadıköy'de 34,2, Ümraniye'de 34,1, Pendik'te 33,6 ve Tuzla'da 35,8 olarak ölçüldü.

POYRAZ NEDENİYLE HİSSEDİLEN SICAKLIK ARTIYOR

Kentte etkili olan poyraz nedeniyle yükselen nem değerleri ile hissedilen sıcaklık yer yer 40 dereceye ulaşıyor.

VATANDAŞLAR SAHİL VE PARKLARA KOŞTU

Sıcak havadan bunalan bazı vatandaşlar serinlemek için Fatih Sarayburnu Sahili'nde denize girerken, bazıları da sahil kenarında güneşlendi.

Beşiktaş ve Bebek sahilinde de kimi vatandaşların denize girerek, kimisinin de gölgelik alanlarda oturarak serinledikleri gözlendi.

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