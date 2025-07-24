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Mersin'de bir kadın hasta çocuğu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Mersin'de bir kadın hasta çocuğu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Mersin'in Mut ilçesinde, akıl sağlığının yerinde olmadığı öne sürülen kişi annesini öldürdü.

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Deveci Mahallesi'ndeki apartmandan gelen sesleri duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

BIÇAKLA ÖLDÜRDÜ

Eve giren ekipler, Ali D'nin (48), annesi Belkıs Keskin'i (68) bıçaklayarak öldürdüğünü belirledi. Kadının cenazesi, savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

AKIL SAĞLIĞININ YERİNDE OLMADIĞI ÖĞRENİLDİ

Akıl sağlığının yerinde olmadığı iddia edilen Ali D. gözaltına alındı.

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