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İmzalar atıldı! Türkiye ile Moritanya arasında Askeri Çerçeve Anlaşması

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İmzalar atıldı! Türkiye ile Moritanya arasında Askeri Çerçeve Anlaşması

Milli Savunma Bakanlığı ile Moritanya Savunma Bakanlığı arasında "Askeri Çerçeve Anlaşması" imzalandı.

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Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının yönetim ve sorumluluğunda, KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde, İstanbul Fuar Merkezi'nde üçüncü gününde devam ediyor.

İmzalar atıldı! Türkiye ile Moritanya arasında Askeri Çerçeve Anlaşması - Resim: 0

Türkiye ile Moritanya İslam Cumhuriyeti arasında imzalanan askeri anlaşma kapsamında düzenlenen törene, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Moritanya Savunma Bakanı Hanana Ould Sidi katıldı.

Tören, Güler ve Sidi'nin anlaşmayı imzalamasının ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

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