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Şehitleri en son o gördü : 'Gidelim' dedik'! AKUT şehidi Hürriyet çalışanının oğlu çıktı

Şehitleri en son o gördü : 'Gidelim' dedik'! AKUT şehidi Hürriyet çalışanının oğlu çıktı

ESKİŞEHİR'in Seyitgazi ilçesinde başlayıp Afyonkarahisar İhsaniye'ye uzanan orman yangını facia ile sonuçlandı. Müdahale sırasında 5 orman işçisi ve 5 AKUT gönüllüsü şehit oldu. 10 şehidin yanından son ayrılanlardan OBAK ekip lideri Ercan Temel, yaşadıklarını aktardı. Öte yandan yangında şehit olan bir AKUT üyesinin Hürriyet grubunda çalışan Gürsel Arslan'ın oğlu olduğu ortaya çıktı.

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Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayan ve Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Sarıcaova köyü yakınlarına ulaşan orman yangınına müdahale esnasında şehit olan 5 orman çalışanı ve 5 AKUT mensubunun bulunduğu alandan Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma (OBAK) ekibinin son anda ayrıldığı ortaya çıktı.

10 şehidi en son gören ekip lideri

Şehitleri en son o gördü : 'Gidelim' dedik'! AKUT şehidi Hürriyet çalışanının oğlu çıktı - Resim: 0

OBAK ekip lideri Ercan Temel, yaptığı açıklamada, söz konusu ekibin kendilerine yakın alanda yangına müdahale ettiğini anlattı.

'Gidelim' dedik, onlar orada müdahale ediyorlardı

İçinde bulunduğu ekibin de aynı bölgede alevlerle mücadele ettiğini belirten Temel şunları anlattı:

- "Biz yukarıdan gelirken onlar bir aşağıdaki arazözdeydiler. 'Gidelim' dedik, onlar orada müdahale ediyorlardı. Yukarıya doğru kaçmaya çalışmışlar, orada vefat etmişler."

Hürriyet çalışanının oğlu şehit oldu
Orman şehitlerinden 5'i AKUT gönüllüsüydü. O isimlerden biri Hürriyet çalışanı Gürsel Arslan'ın oğlu Bayram Eren Arslan çıktı. Hande Fırat, taziye mesajı paylaştı.

eren aslan

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