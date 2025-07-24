Rusya'da 49 kişiyi taşıyan yolcu uçağının enkazına ulaşıldı

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Amur Bölgesinde radarlardan kaybolan ve 49 kişiyi taşıyan An-24 tipi uçağın enkazına ulaşıldığını bildirdi.

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Rusya'nın doğusundaki Amur Bölgesi Valisi Vasiliy Orlov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, acil servislerden gelen bilgiye göre "An-24" tipi uçağın radardan kaybolduğunu belirtti.

Orlov, "İlk belirlemelere göre, uçakta 5'i çocuk 43 yolcu ve 6 kişilik mürettebat bulunuyor. Uçağın bulunması için gerekli her türlü güç ve araç devreye sokuldu." ifadelerini kullandı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Amur Bölgesinde radarlardan kaybolan ve 49 kişiyi taşıyan An-24 tipi uçağın enkazına ulaşıldı" denildi.