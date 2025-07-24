Tıp ve mühendislik yapay zekayla birleşti! Medipol’den geleceğin tercih rehberi

İstanbul Medipol Üniversitesi mezunu İbrahim Ethem Hamamcı, tıp ve bilgisayar mühendisliği eğitimini yapay zeka ile birleştirerek çığır açan bir projeye imza attı. Arkadaşlarıyla birlikte geliştirdiği Medipol AI Asistanı, aday öğrencilerin üniversite hakkındaki tüm bilgilere kolayca ulaşmasını sağlıyor. Bu dijital rehber, tercih sürecini daha bilinçli ve erişilebilir hale getirerek, öğrencilere geleceğe giden yolda önemli bir destek sunuyor.

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İstanbul Medipol Üniversitesi'nden çifte uzmanlıkla mezun olan İbrahim Ethem Hamamcı, tıp ve mühendislik alanındaki yetkinliğini yapay zeka ile birleştirerek dikkat çekici bir projeye imza attı. Uluslararası Tıp Fakültesi ile Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nü aynı anda tamamlayan Hamamcı ve mezun olan diğer ekip arkadaşları, aday öğrencilerin bilgiye erişimini kolaylaştırmak amacıyla Medipol AI Asistanı geliştirdi. Bu yenilikçi dijital asistan, aday öğrencilerin üniversite hakkındaki tüm sorularına anında ve eksiksiz yanıt vermek üzere tasarlandı. Artık Medipol Üniversitesi'ni merak edenler, tercih döneminin heyecanına kapılmadan, Medipol AI Asistanı sayesinde aradıkları her bilgiye kolayca ulaşabilecekler. Medipol AI çatısı altında geliştirilen bu sistem, öğrencilerin daha bilinçli tercihler yapmasına olanak tanıyarak, geleceklerini şekillendirme sürecinde onlara güçlü bir rehberlik sunuyor.

ETKİLİ BİR REHBER OLACAK

Tercih döneminde aday öğrencilerden çok fazla soru aldıklarını belirten Hamamcı, “Web sitesindeki bilgileri bulmak herkes için kolay değil. Medipol AI ile bu süreci yapay zekâ desteğiyle hızlandırdık. Uygulama özellikle üniversiteyi tercih etmeyi düşünen öğrenciler için etkili bir rehber olacak. Uygulama yapay zekâ dünyasında “Retrieval Augmented Generation (RAG)” olarak bilinen ileri düzey bir teknoloji kullanıyor. Sistem, üniversitenin web sitesindeki bilgileri önce makine diline çeviriyor, ardından bu bilgileri kategorize ederek kullanıcıların sorularına en uygun cevabı otomatik olarak oluşturuyor. Sistem, web sitesinden aldığı en ilgili bilgiyi yapay zekâ destekli biçimde sunuyor.”dedi.

TAMAMEN AÇIK KAYNAK

Medipol AI projesinin en dikkat çekici özelliklerinden biri, açık kaynak olarak tüm araştırmacıların kullanımına sunulacak olması. Hamamcı ve mezun arkadaşları, bu girişimi sadece bir yazılım projesi değil, aynı zamanda bir eğitim misyonu olarak değerlendirdi. Hamamcı, “Biz bir eğitim kurumuyuz ve insanlığa fayda sağlayacak her şeyin açık olması gerektiğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.. Bu sayede farklı üniversitelerden araştırmacıların da benzer modeller geliştirmesine katkı sunacaklarını vurguladı.

HASTANELERDE KULLANIMA UYGUN

Medipol AI sadece tercih döneminde değil, gelecekte Medipol öğrencileri ve hatta hastane doktorları için de aktif hale getirilebili bir sistem.. Geliştirilen sistemin sınavlara hazırlık, ders içeriklerine hızlı erişim ve büyük veri havuzlarından hasta bilgilerine ulaşım gibi alanlarda da kullanılması planlanıyor. Hamamcı, “Yarın bir gün Medipol hastanelerindeki doktorlarımız bu sistemle çok daha hızlı teşhis koyabilir” diyerek vizyonlarının sadece öğrencilerle sınırlı olmadığını ifade etti.

“ÜNİVERSİTE BİZE ALAN AÇTI, BİZ DE KATKI SUNUYORUZ”

Hamamcı, İstanbul Medipol Üniversitesinin verdiği teknik destek ve bilimsel altyapının bu projeyi mümkün kıldığını belirterek şunları söyledi: “Üniversite bize güvenip imkân sağladı. Mezun olmamıza rağmen, hala burada okuyan arkadaşlarımızla birlikte proje geliştiriyoruz. Yapay zekâ altyapısı ve öğretim üyelerinin desteğiyle bu başarıyı yakaladık.”