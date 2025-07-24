KKTC’de aşırı sıcaklar nedeniyle çalışma yasağı

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, aşırı sıcaklar nedeniyle 24-27 Temmuz tarihleri arasında 12.00-16.00 saatlerinde dışarıda sürekli çalışmayı yasakladı. Tarım ve inşaat sektörlerinde erken saatlerde çalışma serbest bırakılırken, işverenlerin yasağa uyarak çalışma saatlerini düzenleyebileceği bildirildi.

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KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, Meteoroloji Dairesi'nin hava sıcaklığıyla ilgili tahminleri ve iş sağlığı ve güvenliği kapsamında yüksek hava sıcaklığı altında çalışmanın riskli olduğu belirtildi.

Açıklamada, 24 Temmuz Perşembe gününden 27 Temmuz Pazar'a kadar 12.00 ila 16.00 saatlerinde dışarıda sürekli çalışmanın yasaklandığı duyuruldu.

Perşembeden itibaren tarım ve inşaat sektöründeki iş verenlerin yasağa uymak koşulu ile çalışma saatlerini belirleyebilecekleri vurgulanan açıklamada, "Erken işe başlama kapsamında, inşaat işinin bulunduğu yere agrega, hazır beton, diğer inşaat malzemesi ve iş makinesi taşınması yapılabilir." ifadesi kullanıldı.

KKTC Meteoroloji Dairesi hafta başında Ada'daki hava sıcaklığının 22-28 Temmuz'da, iç kesimlerde 41-44, sahillerde ise 34-37 derece dolaylarında seyretmesinin beklendiğini açıklamıştı.