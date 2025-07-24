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Fenerbahçe, yıldızlar topluluğu Al Ittihad'ı farklı geçti

Fenerbahçe, yıldızlar topluluğu Al Ittihad'ı farklı geçti

Fenerbahçe, Portekiz kampındaki üçüncü hazırlık maçında Suudi Arabistan temsilcisi Al Ittihad’ı 4-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti En-Nesyri, Szymanski ve ilk maçında iki gol atan yeni transfer Jhon Duran getirdi.

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Fenerbahçe, Portekiz kampında yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

Sarı-lacivertliler, kamptaki 3. hazırlık maçında, kadrosunda Benzema, Diaby, Kante gibi isimler bulunan Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad ile karşı karşıya gelirken mücadeleden 4-0 galip ayrıldı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller 9. dakikada Youssef En-Nesyri, 16. dakikada Sebastian Szymanski ve 77. ile 88. dakikalarda Jhon Duran'dan geldi.

JHON DURAN'DAN İLK MAÇINDA 2 GOL

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Jhon Duran, sarı-lacivertli formayı ilk kez Al Ittihad karşısında giydi. Kolombiyalı futbolcu mücadeleye 46. dakikada En-Nesyri'nin yerine dahil olurken, 77. ve 88. dakikalarda Fenerbahçe formasıyla ilk gollerini atma başarısını gösterdi.

Fenerbahçe, Portekiz kampındaki son maçını 26 Temmuz Cumartesi günü Benfica ile Estadio da Luz'da oynayacak.

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