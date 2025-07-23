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Eskişehir'deki yangında şehit olan işçilerin isimleri belli oldu

Eskişehir'deki yangında şehit olan işçilerin isimleri belli oldu

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki orman yangınına müdahale sırasında alevlerin arasında kalarak hayatını kaybeden 5 orman işçisi ve 5 AKUT gönüllüsünün kimlikleri açıklandı.

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Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde orman yangınına müdahale sırasında alevlerin ortasında kalarak hayatını kaybeden orman işçileri ve AKUT gönüllülerinin kimlikleri belli oldu.

Yangında Sercan Utmi, Hilmi Şahin, Eyip Dereli, Tolunay Kocaman, Enes Kızılyel, Muharrem Can, İlker Onarıcı, Tekin Enes Sarıyıldız, Bayram Eren Arslan ve Alperen Özcan şehit oldu.

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