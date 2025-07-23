Şehitlerimiz için siyasilerden peş peşe taziye mesajları

Eskişehir'deki orman yangınından müdahale ederken şehit düşen 5 orman işçisi ve 5 AKUT gönüllüsü için siyasilerden peş peşe taziye mesajları geldi.

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Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen orman yangınına müdahale sırasında alevlerin arasında kalan 5 orman işçisi ve 5 AKUT gönüllüsünün hayatını kaybetmesi Türkiye’yi yasa boğdu. Yangına müdahale ederken şehit olan kahramanlar için siyasilerden art arda taziye mesajları geldi.

Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden paylaştığı taziye mesajında, "Eskişehir’deki orman yangınına müdahale ederken 5 orman çalışanı ve 5 AKUT gönüllüsü kardeşimizin şehit olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ormanlarımızı korumak için canları pahasına mücadele veren kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Eskişehir’deki orman yangınına müdahale ederken 5 orman çalışanı ve 5 AKUT gönüllüsü kardeşimizin şehit olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendim.



Ormanlarımızı korumak için canları pahasına mücadele veren kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 23, 2025

Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Eskişehir'de yeşil vatanımızı korumak için yangınlarla mücadele ederken şehit olan orman işçilerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Değerli ailelerinin ve milletimizin başı sağ olsun,” ifadelerini kullandı.

Eskişehir'de “Yeşil Vatan”ımızı korumak için yangınlarla mücadele ederken şehit olan orman işçilerimize ve AKUT gönüllüsü kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz.



Mekanları cennet olsun.



Değerli ailelerinin ve milletimizin başı sağolsun. — Ömer Çelik (@omerrcelik) July 23, 2025

Cevdet Yılmaz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da, "Eskişehir Seyitgazi'de çıkan orman yangınına müdahale ederken şehit düşen kahraman orman emekçilerimizi ve sivil toplum gönüllülerini kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Şehadete yürüyen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" şeklinde paylaşımda bulundu.

Eskişehir Seyitgazi’de çıkan orman yangınına müdahale ederken şehit düşen kahraman orman emekçilerimizi ve sivil toplum gönüllülerini kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.



Şehadete yürüyen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve sevenlerine sabır ve… — Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) July 23, 2025

Burhanettin Duran

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise yaptığı açıklamada, "Eskişehir Seyitgazi'de çıkan orman yangınını söndürmeye çalışırken alevlerin arasında kalarak şehit olan 5 orman çalışanı ve 5 AKUT gönüllüsü kardeşimize Allah'tan rahmet diliyor; ailelerine, sevenlerine, orman teşkilatımıza ve sivil toplum camiamıza sabır niyaz ediyorum. Yeşil Vatanımızı korurken şehit düşen kahramanlarımızın mekanı cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Eskişehir Seyitgazi'de çıkan orman yangınını söndürmeye çalışırken alevlerin arasında kalarak şehit olan 5 orman çalışanı ve 5 AKUT gönüllüsü kardeşimize Allah’tan rahmet diliyor; ailelerine, sevenlerine, orman teşkilatımıza ve sivil toplum camiamıza sabır niyaz ediyorum.



Yeşil… — Burhanettin Duran (@burhanduran) July 23, 2025

Efkan Ala

"Eskişehir'deki yangınlarla kahramanca mücadele ederken şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Fedakarca görev yaparken yaralanan kardeşlerimizin bir an evvel sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun."