Citi'den Türk Lirası’na alım tavsiyesi

ABD’li banka Citi, yayımladığı notta Türk Lirası için alım tavsiyesi vererek, Merkez Bankası’nın rezerv biriktirme sürecine yeniden başlamasını dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendirdi.

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Uluslararası finans çevrelerinin yakından takip ettiği Citi'nin strateji ekibi, yayınladığı son yatırım notunda Türk Lirası (TL) için pozitif bir duruş sergiledi. Yatırımcılara TL'de alım yönlü pozisyon açmaları tavsiye edilirken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) rezerv biriktirme süreci ve ekonomik göstergelerdeki toparlanma öne çıkarıldı. TL’nin yanı sıra Polonya’nın 10 yıllık yerel tahvilleri ve Mısır’ın üç aylık hazine bonoları da olumlu görünümle değerlendirildi.

CİTİ: TL İÇİN “AĞIRLIK ÜSTÜ” TAVSİYESİ

Yatırım notunda, Citi stratejistleri, Türk Lirası’nın model portföylerde “ağırlık üstü” (overweight) kategorisine alındığını duyurdu. Bu durum, bankanın yatırımcılarına TL’ye yönelik daha fazla pozisyon açmaları yönünde açık bir sinyal verdiği anlamına geliyor.

Stratejistler, üç aylık vadeli forward işlemleri üzerinden dolar/TL paritesinde kısa pozisyona geçtiklerini belirtti. Bu da Citi’nin, Türk Lirası’nın önümüzdeki dönemde değer kazanacağına yönelik güçlü bir beklenti içinde olduğunu ortaya koyuyor.

"MERKEZ BANKASI'NIN REZERV TOPLAMASI DİKKAT ÇEKİCİ"

Citi'nin notunda özellikle Merkez Bankası'nın rezerv politikalarına dikkat çekildi. Türkiye'nin döviz rezervlerinin mart ayından bu yana belirgin şekilde toparlandığı ifade edilirken, bu sürecin yatırımcı güvenini desteklediği belirtildi.

Citi stratejistleri değerlendirmelerinde şu ifadelere yer verdi:

“Merkez Bankası sadece rezerv kaybını durdurmakla kalmadı, aynı zamanda rezerv biriktirme sürecini de yeniden başlattı ki bu bizim görüşümüze göre oldukça dikkat çekici bir gelişme. Bunu yerel mevduat tutma eğiliminde de görüyoruz.”