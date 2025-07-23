Almanya, Türkiye'ye Eurofighter Typhoon savaş uçağının satışına onay verdi

Almanya'nın Türkiye'ye Eurofighter Typhoon savaş uçağının satışıyla ilgili onay verdiği bildirildi. Eurofighter Typhoon, çok yönlü kullanımı, yüksek manevra kabiliyeti, modüler sistem yapısı ve NATO standartları ile tam uyumlu olması gibi özellikleriyle öne çıkıyor.

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Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, Berlin'de yaptığı açıklamada, Almanya Savunma Bakanlığının Türkiye'ye gönderilen mektupla söz konusu onayı verdiğini, Alman hükümetinin bu ihracat desteğini ortaklarıyla yakın koordinasyon içinde sağladığını ifade etti.

Kornelius, "Alman hükümetinin, sanayiden gelen bir ön talebe olumlu yanıt verdiğini teyit edebilirim. Savunma Bakanlığı da bunu Türk hükümetine iletti." dedi.

Sözcü Kornelius, ayrıca konuyla Başbakan Friedrich Merz’in Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşme yaptığını da doğruladı ancak görüşmenin zamanı ve içeriği konusunda bilgi vermedi.

Avrupa'nın ortak geliştirdiği 4.5 nesil çok maksatlı savaş uçağı Eurofighter Typhoon, İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya'yı da içeren konsorsiyum tarafından üretiliyor.

Çok maksatlı kullanıma sahip savaş uçakları sınıfında dünyanın en gelişmişleri arasında yer alan Eurofighter Typhoon, hava üstünlüğü ve kara saldırı görevlerinde yüksek performans sunuyor.

Muharebe sırasında havadan havaya ve havadan yüzeye başta olmak üzere farklı roller üstlenecek biçimde tasarlanan Eurofighter Typhoon, havadan keşif, ileri hava kontrolü, elektronik savaş, bombardıman, düşman hava savunmasının bastırılması ve yakın hava desteği gibi farklı görevleri yerine getirebilen çok maksatlı savaş uçakları sınıfına giriyor.

Geniş kapsamlı operasyonel kabiliyetleri nedeniyle Eurofighter Typhoon, İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya, Avusturya, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt ve Umman gibi ülkelerin hava kuvvetlerinde tercih ediliyor.

Eurofighter Typhoon, Avrupa'nın önde gelen havacılık ve savunma şirketleri olan Airbus, BAE Systems ve Leonardo işbirliğinde üretiliyor.

Delta kanatlı

Çift motorlu yapıya sahip olan Eurofighter Typhoon'un konvansiyonel uçaklardakinin aksine, ana taşıyıcı kanatların arkada, yatay stabilizenin önde olduğu sabit kanatlı uçak tipi olan "kanart" delta kanatlı bir yapısı bulunuyor.

Tek kişilik kullanıma göre tasarlanmış olan uçağın bazı versiyonlarında çift kişi de olabiliyor.

Eurofighter Typhoon, 15,96 metre uzunluğa, 10,95 metre genişliğe ve 11 ton boş ağırlığa sahipken, 23,5 ton ağırlığa kadar kalkış yapabilen ve 2 Eurojet EJ200 turbofan motor yer alan uçak, saatte 2 bin 495 kilometre hıza ulaşabiliyor.

Eurofighter Typhoon, 16 bin 765 metre irtifada uçabiliyor ve hava ikmali olmadan 2 bin 900 kilometre menzili bulunuyor.

Çok gelişmiş teknik sistemler ön planda

Eurofighter Typhoon'da çok gelişmiş sistemler de yer alıyor. Uçak AESA radara ve yeni sürümlerinde Captor-E radara sahip.

Infrared arama ve takip sistemi, gelişmiş elektronik harp ve karşı önlem sistemleri, HMD hedef sistemi ile birlikte veri bağlantısında da çeşitli NATO uyumlu sistemleri bünyesinde barındırıyor.

Çok gelişmiş silah sistemlerine de sahip Eurofighter Typhoon'da, 27 milimetre Mauser BK-27 top ile uçakta kanat altı ve gövdede 13 silah istasyonu bulunuyor. AIM-120 Amraam, Meteor, IRIS-T, Asraam gibi havadan havaya füze sistemleri, Paveway lazer güdümlü bombalar, Storm Shadow, Brimstone, JDAM gibi havadan yere mühimmatlarla birlikte, deniz hedeflerine karşı gemisavar füzeler de uçağa entegre edilebiliyor.

Radar gizliliğine yönelik materyaller kullanılarak sağlam bir gövdede üretilen uçak, en gelişmiş sensörler ile kontrol ve silah sistemlerini bir araya getirerek optimum muharebe kabiliyeti sunuyor.

Performans değerlendirmelerinde rakiplerini sürekli geride bırakan bir uçak olan Eurofighter Typhoon'un üretimi, düşük radar profili sunması ve güçlü bir gövdeye sahip olması için gelişmiş kompozit malzemelerle yapılıyor.

Uçağın gizlilik özelliğine çok önem veriliyor. Uçağın yüzeyinin yalnızca yüzde 15'i metallerden oluşuyor. Bu gizli operasyonlarda radar tabanlı sistemlere karşı koruma sağlıyor.

Eurofighter Typhoon'un piyasadaki en güvenilir motorlardan biri olarak kabul edilen EJ200 motoru, yüksek mukavemet ve yüksek sıcaklık kapasitesine sahip bulunuyor.

Uçak, hava-hava, hava-yer görevlerini aynı anda yapabilen çok rollü kullanımı, delta kanat konfigürasyonu sayesinde özellikle yakın hava muharebesinde çok çeviklik sağlayan yüksek manevra kabiliyeti, yeni tehditlere karşı kolaylıkla değiştirilebilen ve yükseltilebilen modüler sistem yapısı, NATO standartlarında oluşu ve ortak harekatlara uyumlu olması gibi çeşitli unsurlarıyla avantajlı bir konumda yer alıyor.

Türkiye'nin satın almaya hazırlandığı ve Avrupa'nın en gelişmiş savaş uçaklarından Eurofighter Typhoon jetlerine yönelik Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bugün İngiltere Savunma Bakanı John Healey ile Türkiye'nin Eurofighter Typhoon kullanıcısı olarak kabulüne ilişkin tam kapsamlı mutabakat zaptını imzaladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin Eurofighter Typhoon kullanıcısı olarak kabulüne ilişkin, "40 civarında uçak sahibi olmayı planlıyoruz. Bunun değişik opsiyonları var. Onlar üzerinde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

İngiltere Savunma Bakanlığı bugün imzalanan mutabakat zaptını Türkiye ve İngiltere arasında "milyarlarca sterlinlik" ihracat hacmi oluşturacak büyük bir adım olarak nitelendirdi.