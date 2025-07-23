MİT Başkanı Kalın, yarın CHP'yi ziyaret edecek

MİT Başkanı Kalın, “Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında siyasi partilerle yürüttüğü istişarelere devam ediyor. Dün İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'ni ziyaret eden Kalın, yarın CHP Genel Başkanı Özel ile Meclis'te bir araya gelecek.

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, hükümetin “Terörsüz Türkiye” vizyonu çerçevesinde yürüttüğü temaslar kapsamında siyasi partilere bilgilendirme ziyaretlerini sürdürüyor. Kalın, dün İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi genel merkezlerini ziyaret ederek sürece ilişkin bilgi verdi ve partilerin değerlendirmelerini aldı.

Görüşmelerde, terörle mücadelede atılması planlanan adımlar, toplumsal uzlaşı arayışları ve süreçte siyasi aktörlerin katkısı ele alındı. MİT Başkanı Kalın’ın ziyaretlerinin, sürecin şeffaf şekilde ilerlemesi ve siyasi zeminde desteklenmesi amacı taşıdığı belirtiliyor.

Kalın’ın bu kapsamda bir sonraki durağı ana muhalefet partisi olacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmenin yarın saat 16.30’da TBMM’de gerçekleşmesi planlanıyor.

MİT’in, sürecin geniş tabanlı istişarelerle ilerlemesini hedeflediği vurgulanırken, temasların önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.