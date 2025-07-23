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Pezeşkiyan İsrail'e resti de çekti! Dikkat çeken 'nükleer silah' açıklaması!

Pezeşkiyan İsrail'e resti de çekti! Dikkat çeken 'nükleer silah' açıklaması!

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın ve İsrail'in tehditlerinin ardından resti çekti. Pezeşkiyan da 'gerektiğinde yeniden vururuz' ifadelerini kullandı.

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Katar merkezli Al Jazeera kanalına verdiği röportajda, İran’ın İsrail’e karşı tutumuna ve bölgedeki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İsrail’in İran’a saldırdığını ve buna karşılık güçlü bir şekilde karşılık verdiklerini söyleyen Pezeşkiyan, "İsrail’in her türlü askeri saldırısına karşı hazırlıklıyız. Güçlerimiz, gerektiğinde İsrail’in derinliklerini yeniden hedef alabilecek durumda. İsrail bize saldırılar düzenledi, biz de güçlü bir şekilde karşılık verdik ve onların derinliklerini vurduk. Ancak İsrail, bu saldırılarda verdiği kayıpları kamuoyundan gizliyor" dedi.

Pezeşkiyan, "İsrail, İran’da yönetimi yok ederek ülkemizi parçalamak ve ortadan kaldırmak istedi, fakat başarısız oldu. Elbette bazı sızmalar yaşandı, ancak bunda asıl rolü ABD teknolojisi ve bu teknolojinin kullanımı oynadı" diye konuştu.

Savunmasız kalamayız

Savaş istemediklerini vurgulayan Pezeşkiyan, "Ancak sadece ateşkese güvenip savunmasız kalamayız. Güçlü bir şekilde kendimizi savunmayı sürdüreceğiz. İsrail, füze saldırılarımızın etkisini gizlemeye çalışıyor ancak bu rejimin savaşı durdurma yönündeki talebi yaşananların arka planını açıkça ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

Nükleer silah bize aykırıdır

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "İran hiçbir zaman teslim olmadı ve olmayacak, bu herkes tarafından bilinen bir gerçek. Ancak biz diplomasiye ve diyaloga inanan bir ülkeyiz. Bölge ülkeleri, son savaş sürecinde İran’a daha önce görülmemiş düzeyde güçlü bir destek göstermiştir" şeklinde konuştu.

Nükleer silah konusunda İran’ın duruşunun net olduğunu belirten Pezeşkiyan, "Nükleer silah sahibi olmak bizim siyasi, dini, insani ve stratejik duruşumuza aykırıdır. Uranyum zenginleştirme faaliyetleri ise uluslararası yasalar çerçevesinde topraklarımızda devam edecektir" dedi.

Gelecekteki muhtemel müzakerelerin kazan-kazan esasına dayanması gerektiğini söyleyen Mesud Pezeşkiyan, "Biz tehditleri ve emirleri kabul etmiyoruz. ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini söylüyor. Biz de bunu kabul ediyoruz ama Trump dediği için değil, liderimizin (Ayetullah Ali Hamaney) fetvası olduğu için. Nükleer programımızın sona erdiğini söylemek bir yanılsamadır. Nükleer yeteneklerimiz tesislerde değil bilim insanlarımızın zihnindedir" diye konuştu.

"Biz Katar’a saldırmadık, saldırmayız da"

İran’ın ABD’nin Katar’daki El-Udeyd Hava Üssü’ne düzenlediği saldırıya da değinen İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Biz Katar’a saldırmadık, saldırmayız da. Katar bizim kardeş ülkemiz ve halkı da kardeşimizdir. Biz sadece ülkemizi bombalayan ABD’nin üssüne saldırdık. Katarlı kardeşlerimizin duygularını anlıyorum. Bu nedenle Katar Emiri ile telefonla görüştüm. Katar’a yönelik niyetimiz kardeşçedir. Her alanda onlara yardım etmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

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