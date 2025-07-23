AK Parti MYK, Erdoğan başkanlığında toplanıyor

AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor. Gündemde hükümetin “terörsüz Türkiye” vizyonuyla başlatmayı planladığı yeni çözüm süreci, MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın parti ziyaretleri, Meclis komisyonu çalışmaları ve CHP’li belediyelere yönelik operasyonlar yer alıyor.

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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında bugün saat 15.30’da toplanacak. Geniş kapsamlı toplantının ana gündem maddesinin, hükümetin "terörsüz Türkiye" vizyonu çerçevesinde başlatmayı planladığı yeni çözüm süreci olacağı belirtiliyor.

Edinilen bilgilere göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın’ın geçtiğimiz günlerde TBMM’de siyasi partilere yönelik gerçekleştirdiği temasların detayları da MYK’da ele alınacak. Görüşmelerde gündeme gelen TBMM çatısı altında bir komisyon kurulması yönündeki öneriler ve bu konuda gelinen aşama masaya yatırılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a toplantı sırasında çeşitli başlıklarda kapsamlı sunumların yapılması beklenirken, AK Parti’nin geçtiğimiz haftalarda Kızılcahamam’da düzenlediği İstişare ve Değerlendirme Kampı’nda dile getirilen yapısal ve yerel yönetimlere ilişkin sorunlar da MYK'nın gündeminde yer alacak.

Öte yandan, son dönemde CHP'li belediyelere yönelik yürütülen soruşturma ve operasyonların da toplantıda değerlendirmeye alınması bekleniyor. AK Parti kurmaylarının, siyasi gelişmelerin genel seyrine ilişkin stratejik değerlendirmelerde bulunacağı ve izlenecek yol haritasının netleştirileceği ifade ediliyor.