Genç modele taciz şoku! Eğlence mekanında tanıştığı adam kabusu oldu

İstanbul'da yaşayan oyuncu ve model Zeliha Ezgi Bayram (25), bir yıl önce eğlence mekanında tanıştığı A.T. (29) tarafından tacize uğradı. Genç kız, evine bırakma bahanesiyle yanında gelen A.T.'nin, daha sonra dairenin içine girerek kendisine saldırıp taciz ettiğini öne sürdü

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İstanbul Kadıköy'de yaşayan oyuncu ve model Zeliha Ezgi Bayram, geçen yıl ağustos ayında gittiği bir eğlence mekânında 29 yaşındaki A.T. ile tanıştı. Genç kadının tanıştığı kişi, ilerleyen dakikalarda genç kıza kabusu yaşattı.

Sabah'ın haberine göre, Bayram'ı eve bırakma bahanesiyle kandıran A.T., genç kadının zorla evine girmeye çalıştı. Genç kızı darbeden saldırgan, genç kadının polisi aramaması için telefonunu kırarak olay yerinden kaçtı. Bir yıldır hukuk mücadelesi veren Bayram, şahsın yakalanıp cezalandırılmasını istiyor.

"Çığlık çığlığaydım, dakikalarca direndim"

Bayram, "Hala çok korkuyorum, anlatırken bile kendimi kötü hissediyorum. Çığlık çığlığaydım, dakikalarca direndim. Dışarı çıkmaya ve bir yerde oturmaya korkar oldum. Kendimde değildim, eve bırakmasını kabul ettim. Ben aşağıda bırakacak zannederken peşimden evime kadar gelmeye devam etti.

"Hayatım kabusa döndü, o hala dışarıda"

Arbede yaşadık, polisi aramaya çalıştığımda telefonumu elimden alıp kırdı. Bu şahıs yüzünden evimden atıldım, psikolojik olarak hâlâ iyi değilim. Hayatım kabusa döndü, o hala dışarıda serbestçe dolaşıyor." ifadelerini kullandı.

"Karşı direnç göstermese tecavüze uğrayacağı çok açık"

Avukat Murat Ustabaşı, "Sanığın birçok suç kaydı mevcut. Bu tip bir dosyanın adli kontrolle serbest bırakılması, suçu işleyen kişinin cesaretlendirilmesine sebep oluyor. Müvekkil ilk suç duyurusunda bulunduğunda savcılık makamı, basit cinsel saldırı olarak olayı yorumlamış ancak olayın aslında nitelikli cinsel saldırıya (tecavüz) teşebbüs olduğu aşikâr. Eğer müvekkil telefonu ile 4 kere polisi aramasa, çığlık atmasa yahut şahsa karşı direnç göstermese tecavüze uğrayacağı çok açık. Böyle bir husus göz önündeyken tutuklama vermemeleri hukuki bir sorundur." dedi.