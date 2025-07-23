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MSF’den 18,6 milyar TL’lik hisse satışı

MSF’den 18,6 milyar TL’lik hisse satışı

TMSF, Hazineye ait Hes Kablo ve Çelik Halat’taki hisseleri yeniden satışa çıkardı.

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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), daha önce satış girişimlerinden sonuç alınamayan HES Hacılar Elektrik AŞ (Hes Kablo) ve Erciyes Çelik Halat AŞ’nin (Çelik Halat) kamuya ait hisselerini yeniden satışa sundu. Resmî Gazete’nin 23 Temmuz 2025 tarihli sayısında yayımlanan ilana göre, Hazine mülkiyetinde bulunan şirket paylarının satışı için ihale süreci başlatıldı. İhale için belirlenen muhammen bedel 18,6 milyar TL olurken, katılım teminatı 930 milyon TL olarak açıklandı. Teklifler 8 Eylül'e kadar verilebilecek; ihale ise 9 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

İhale kapsamında satışa sunulan varlıklar arasında, Hazine'nin yüzde 100 oranında sahibi olduğu HES Hacılar Elektrik AŞ’ye ait hisseler de yer alıyor. Toplamda 0.01 TL nominal değerli 30 milyar adet Hes Kablo payı satışa çıkarıldı. Söz konusu hisseler, TMSF’nin yürüttüğü özelleştirme sürecinin önemli kalemlerinden biri olarak öne çıkıyor. Hisselerin tamamı Hazine adına kayıtlı olup, satış sonrası özel sektörün şirkette tam hakimiyet kurması bekleniyor.

ÇELİK HALAT’TA HAZİNE'NİN YÜZDE 27,49 ORANINDAKİ PAYI DA SATIŞTA

İhaleye konu bir diğer şirket ise Erciyes Çelik Halat AŞ oldu. Bu kapsamda Hazine'nin Boyçelik Metal AŞ ile birlikte sahip olduğu yüzde 27,49 oranındaki 1 TL nominal değerli 21 milyon 900 bin adet Çelik Halat hissesi de satış listesine dahil edildi. TMSF, her iki şirketin paylarının satışını tek bir ihale dosyası kapsamında gerçekleştirecek.

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