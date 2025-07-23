UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçları yarın oynanacak. Beşiktaş, yarın Türk teknik adam Arda Turan'ın başına geçtiği Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i konuk edecek. Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında; Beşiktaş, 2. eleme turu ilk maçında yarın Türk teknik adam Arda Turan'ın başına geçtiği Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i konuk edecek.

UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk maçları yarın, rövanş maçları ise 31 Temmuz'da yapılacak.

Trendyol Süper Ligi'ni 3. sırada bitiren Samsunspor ile 4. sırada yer alan Beşiktaş, 2025/26 sezonunda UEFA Avrupa Ligi elemelerinde mücadele edecek. Samsunspor, Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kalabilmek için tek eleme, Beşiktaş ise 3 eleme oynayacak. Samsunspor, play-off turunda, Beşiktaş ise 2. eleme turunda organizasyona dahil oldu.

Organizasyonda 2. eleme turu ilk maçları programı şöyle:

20.00 Banik Ostrava (Çekya) - Legia Varşova (Polonya)

20.00 Sheriff (Moldova) - Utrecht (Hollanda)

20.30 Levski Sofya (Bulgaristan) - Braga (Portekiz)

20.30 Midtjylland (Danimarka) - Hibernian (İskoçya)

21.00 NK Celje (Slovenya) - AEK Larnaca (Güney Kıbrıs Rum Kesimi)

21.00 Anderlecht (Belçika) - Hacken (İsveç)

21.00 Beşiktaş - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

21.30 Lugano (İsviçre) - Cluj (Romanya)

Beşiktaş'ın maçı hangi kanalda?

Beşiktaş ile Shakhtar Donetsk arasındaki UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçı HT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. Rövanş maçı ise 31 Temmuz 2025 tarihinde Shakhtar Donetsk’in ev sahipliğinde gerçekleşecek.

25 kişilik oyuncu listesi UEFA'ya gönderildi

Siyah-beyazlı takım bu maçlarda kullanacağı 25 kişilik oyuncu listesini UEFA'ya gönderdi. Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği listede yer alan futbolcular şöyle:

Kaleci: Mert Günok, Ersin Destanoğlu

Defans: Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, Emirhan Topçu, David Jurásek, Tayfur Bingöl

Orta Saha: Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario, Al Musrati, Elan Ricardo, Gedson Fernandes, Ernest Muçi, Milot Rashica, Keny Arroyo, Can Keleş, Rafa Silva

Forvet: Tammy Abraham

5 futbolcu listede yok

Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği listede herhangi bir sakatlığı bulunmayan Emrecan Uzunhan, Alex Oxlade-Chamberlain, Jean Onana, Bakhtiyor Zaynutdinov ve Semih Kılıçsoy yer almadı.