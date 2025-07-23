BIST 10.627
DOLAR 40,45
EURO 47,56
ALTIN 4.457,79
HABER /  GÜNCEL

Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı mesajı! Hızla ilerlemeye devam ediyoruz

Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı mesajı! Hızla ilerlemeye devam ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Erzurum Kongresi’nin yıl dönümü sebebiyle yayımladığı mesajda "Terörsüz Türkiye" vurgusu yaptı. Erdoğan, "Kongre’de ortaya çıkan şuur, azim ve kararlılık bugün de birlik ve beraberliğimizin temeli, vatan ve bayrak sevgimizin sembolü, geleceğe yürüyüşümüzde en büyük gücümüzdür. Bu güçle, Türkiye Yüzyılı hedefine hızla ilerlemeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Temmuz Erzurum Kongresi'nin yıl dönümü sebebiyle mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi: "Aziz milletimizin özgürlük yolundaki azim ve kararlılığını tüm dünyaya duyuran ve istiklal mücadelemizin hedeflerinin ve ilkelerinin tespitinde belirleyici rol oynayan Erzurum Kongresi, Cumhuriyet'e uzanan yolun temel taşlarından biridir.

Erzurum Kongresi, bölgesel bir kongre olarak planlanmasına rağmen, millî iradenin vurgulandığı ulusal bir kongreye dönüşmüştür. Kongre'de "Manda ve himaye kabul olunamaz" ilkesiyle millî sınırlar içinde vatanın bölünmez bütünlüğü vurgulanmıştır.

Türkiye Yüzyılı hedefine hızla ilerlemeye devam ediyoruz

Kongre'de ortaya çıkan şuur, azim ve kararlılık bugün de birlik ve beraberliğimizin temeli, vatan ve bayrak sevgimizin sembolü, geleceğe yürüyüşümüzde en büyük gücümüzdür. Bu güçle, Türkiye Yüzyılı hedefine hızla ilerlemeye devam ediyoruz.

Erzurum Kongresi'nin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle yâd ediyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

ÖNCEKİ HABERLER
Orman yangınlarıyla ilgili 23 kişi gözaltına alındı, 4'ü tutuklandı! Yangınların çıkış sebepleri de belli oldu
Orman yangınlarıyla ilgili 23 kişi gözaltına alındı, 4'ü tutuklandı! Yangınların çıkış sebepleri de belli oldu
DEM ve BBP arasında kavga çıktı! Mustafa Destici 'DEM kendini feshetsin' deyince başladı
DEM ve BBP arasında kavga çıktı! Mustafa Destici 'DEM kendini feshetsin' deyince başladı
Dolar ve Euro'da alış-satış rakamları
Dolar ve Euro'da alış-satış rakamları
İzinsiz yabancı işçi çalıştıranlar şimdi yandı! Karar Resmi Gazete çıktı
İzinsiz yabancı işçi çalıştıranlar şimdi yandı! Karar Resmi Gazete çıktı
Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Diş hekimleri iş bırakacak bu tarihlerde randevusu olanlar dikkat
Diş hekimleri iş bırakacak bu tarihlerde randevusu olanlar dikkat
Trump anlaşmayı resmen duyurdu: Daha önce böylesi hiç olmadı
Trump anlaşmayı resmen duyurdu: Daha önce böylesi hiç olmadı
İsrail'den dünyayı tedirgin eden açıklama! Yeniden saldırabiliriz
İsrail'den dünyayı tedirgin eden açıklama! Yeniden saldırabiliriz
Mattia Ahmet'in annesi Yasemin Minguzzi aldığı tehdit mesajlarını okudu! Gülben Ergen de çileden çıktı
Mattia Ahmet'in annesi Yasemin Minguzzi aldığı tehdit mesajlarını okudu! Gülben Ergen de çileden çıktı
Meme kanserinde ameliyat şart değil
Meme kanserinde ameliyat şart değil
"Huzur İstanbul" uygulamasında 835 kişi gözaltına alındı
"Huzur İstanbul" uygulamasında 835 kişi gözaltına alındı
Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında kritik görüşme! Bağış detayına bakın
Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında kritik görüşme! Bağış detayına bakın