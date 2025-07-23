Mattia Ahmet'in annesi Yasemin Minguzzi aldığı tehdit mesajlarını okudu! Gülben Ergen de çileden çıktı

Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi, Bakırköy'deki oturma eylemini sonlandırdı. Minguzzi'ye birçok ünlü isim de destek verirken, acılı anne gelen tehdit mesajlarını okudu.

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Yasemin Minguzzi'nin Özgürlük Meydanı'ndaki oturma eylemine dün akşam, çocukları öldürülen bazı annelerin yanı sıra İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun eşi Nahide Dervişoğlu, İYİ Parti Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanı Kevser Ofluoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu ve sanatçı Gülben Ergen destek verdi.

Gülben Ergen, adalete ve seslerini duyurabileceklerine inandıkları için burada olduklarını belirterek, "Bu son olsun, Ahmet bütün kardeşleri için emsal bir kararı çıkartabilsin." dedi.

Yasemin Minguzzi ise emsal kararın çıkacağına inandığını ve bunun için uğraşıldığını vurgulayarak eylemi sonlandırdığını açıkladı. Minguzzi, ölüm tehdidi almaya devam ettiğini sözlerine ekledi.

Mesajı okuyan Minguzzi "Bir saat önce tehdit mesajı. Şikayetinizi geri çekmezseniz bu sefer mezar eviniz olur. Anladın mı? Seni de o veledin yanına gömeriz" dedi.