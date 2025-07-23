Mattia Ahmet'in annesi Yasemin Minguzzi aldığı tehdit mesajlarını okudu! Gülben Ergen de çileden çıktı
Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi, Bakırköy'deki oturma eylemini sonlandırdı. Minguzzi'ye birçok ünlü isim de destek verirken, acılı anne gelen tehdit mesajlarını okudu.Abone ol
Yasemin Minguzzi'nin Özgürlük Meydanı'ndaki oturma eylemine dün akşam, çocukları öldürülen bazı annelerin yanı sıra İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun eşi Nahide Dervişoğlu, İYİ Parti Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanı Kevser Ofluoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu ve sanatçı Gülben Ergen destek verdi.
Gülben Ergen, adalete ve seslerini duyurabileceklerine inandıkları için burada olduklarını belirterek, "Bu son olsun, Ahmet bütün kardeşleri için emsal bir kararı çıkartabilsin." dedi.
Yasemin Minguzzi ise emsal kararın çıkacağına inandığını ve bunun için uğraşıldığını vurgulayarak eylemi sonlandırdığını açıkladı. Minguzzi, ölüm tehdidi almaya devam ettiğini sözlerine ekledi.
Mesajı okuyan Minguzzi "Bir saat önce tehdit mesajı. Şikayetinizi geri çekmezseniz bu sefer mezar eviniz olur. Anladın mı? Seni de o veledin yanına gömeriz" dedi.
Taksim Meydanı programında AK Parti eski Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan davayla ilgili aldığı bilgiyi duyurdu. Ilıcalı, Bakan Tunç'un şu ifadelerle Minguzzi Davası hakkında bilgi verdiğini açıkladı:
"Ahmet Minguzzi davasında 4 kişi cinayet suçundan tutuklandı. Yargılanmaları devam ediyor. Yaşları 18'den küçük oldukları için 24 yıla kadar yargılanıyorlar. 1 kişi mezar tahribinden tutuklandı ve mahkum oldu. 8 suça sürüklenen çocuk ve 2 yetişkin sosyal medya tehdidinden tutuklandı. 8 suça sürüklenen çocuk aynı mahkemedeki çocuğa darp ve tehdit suçlamasıyla yargılanıyor."