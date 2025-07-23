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Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında kritik görüşme! Bağış detayına bakın

Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında kritik görüşme! Bağış detayına bakın

Gazeteci Barış Yarkadaş, CHP lideri Özgür Özel'in 24 Temmuz Çarşamba günü Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ile görüşeceğini bildirdi. Yarkadaş ayrıca dikkat çeken bir bağış bilgisi paylaştı.

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TGRT Haber'de Gürkan Hacır'ın sunduğu Taksim Meydanı programında CHP lideri Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu görüşmesinden bahsedildi.

"Üç isim görevli"

Özgür Özel ve İmamoğlu yarın görüşecek. Barış Yarkadaş, “ CHP, Ankara'da Cumhurbaşkanlığı aday ofisinin resmi açılışını yapacak Ankara'da. Burada üç kişi görevli. Bu ofis teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak kampanya yürütecek.

"Bağış toplayacaklar"

Bu ofis Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyası için bağış da toplayacak. Yasal alt yapısını oluşturacaklar. Ofisin görevleri arasında bağış toplamak da olacak." dedi.

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