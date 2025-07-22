Roketsan’dan IDEF’te gövde gösterisi: 6 yeni ürün tanıtıldı

Roketsan, IDEF 2025'te ilk kez tanıttığı 6 yeni ürünüyle Türkiye'nin savunma sanayisindeki teknolojik atılımını gözler önüne serdi.

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Roketsan, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda ilk kez sergilediği 6 yeni ürününün tanıtımını gerçekleştirdi.

Roket, füze ve mühimmat teknolojileri alanında Türkiye'nin öncü firması Roketsan da fuarda son teknolojiye sahip 60'ın üzerinde savunma sistemiyle yerini aldı. Şirketin IDEF'te ilk kez sergilediği 6 yeni sistemin tanıtımı da yapıldı.

Tanıtım toplantısında konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma sanayisi için çok anlamlı bir gün yaşadıklarını belirterek, uluslararası arenada söz sahibi oldukları bu alanda gelinen son noktanın görüldüğü bir etkinlik için buluştuklarını söyledi.

Fuara ve Roketsan'a ilişkin bilgiler veren Görgün, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Roketsan'ımız ülkemizin ihtiyaç duyduğu platformlarımızın vurucu güçlerini en iyisiyle gerçekleştiriyor. Faaliyet gösterdiği her alanla alakalı geliştirdiği mühendislik harikası ürünlerden bir kısmının lansmanını yaptı. Havadan havaya mühimmatlar, karadan karaya balistik füzeler, denizden denize, denizden karaya, karadan uzaya olabilecek bir roket füze firmasının yapabileceği her ürünle ilgili çözümün, çok farklı disiplinleri bir araya getiren, çok zor problemlerin hızlıca çözüldüğü ve ürüne dönüştüğü çok gurur duyduğumuz bir lansmanı gerçekleştiriyoruz."

"GÖKBORA füzesi 100 milin üzerindeki hedefleri imha edebilecek"

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci de bugün ilk kez tanıtacakları ürünlerin hem Roketsan'ın hem de Türkiye'nin savunma sanayisinin geldiği noktayı göstermesi açısından çok önemli olduğuna dikkati çekerek, "Hem bizim silahlı kuvvetlerimize hem de dost ve kardeş ülkelerin silahlı kuvvetlerine çok ciddi caydırıcılık etkisi yapacak ürünleri bugün sizlerle beraber tanıtacağız." dedi.

Ürünlerin ilkinin görüş menzili ötesi havadan havaya GÖKBORA füzesi olduğunu dile getiren İkinci, şu bilgileri verdi:

"GÖKBORA, 100 milin üzerindeki menzile sahip olan görüş ötesi bir füze. Bu füze özellikle KAAN ve KIZILELMA platformumuzun iç istasyonundan fırlatılacak, görüş ötesi özellikleriyle 100 milin üzerindeki hedefleri tespit edip imha etme yeteneğine sahip olacak. GÖKBORA füzesinin sahip olduğu ramjet motoruyla özellikle muadil olan füzelerden çok daha üstün hava-hava özelliklerine sahip olacağını değerlendiriyoruz."

"EREN, SİHA'larımızın savaş alanındaki gücüne güç katacak"

Murat İkinci, ikinci ürünün 100 kilometrenin üzerinde menzile sahip olan ve farklı platformlardan atılma özelliği bulunan, dolanan mühimmat EREN olduğunu kaydederek, "EREN mühimmatımız özellikle farklı tipteki hava hedeflerine ve yer hedeflerine angaje olabilen, çoklu özelliklere sahip bir dolanan mühimmat olarak hem insansız savaş araçlarımızdan hem de diğer platformlarımızdan fırlatılacak. EREN, özellikle bizim SİHA'larımızın savaş alanındaki gücüne güç katacak." ifadelerini kullandı.

"300 ER, 500 kilometrenin üzerindeki menziliyle SİHA'ların etki alanını üst noktaya çıkartacak"

Roketsan Genel Müdürü İkinci, hava platformlarından ilk olarak ateşledikleri süpersonik füze olan İHA-230 ile SİHA'ların etkisini ciddi biçimde artırdıklarını kaydederek, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu ailenin yeni üyesi 300 ER füzemizin de lansmanını paylaşmaktan büyük gurur duyuyoruz. 300 ER füzemiz 500 kilometrenin üzerindeki menzili ve balistik füze teknolojisiyle hava platformlarımızdan, savaş uçaklarımızdan ve SİHA'larımızdan atılacak. Özellikle 500 kilometrenin üzerindeki menziliyle SİHA'larımızın etki alanını çok daha üst noktaya çıkartmış olacak."

İkinci, bir sonraki ürünlerinin Roketsan'ın en önemli faaliyet alanlarından biri olan uzay teknolojileriyle ilgili olduğunu belirterek, Türkiye'nin uzaya bağımsız erişimini sağlayacak platformlarını kendilerinin geliştirdiğini söyledi.

Daha önce 400 kilogramlık faydalı yükü uzaya taşıyacak Şimşek-1 platformunun tanıtımını yaptıklarını anımsatan İkinci, "Bugün Şimşek-2 uydu fırlatma aracımızı paylaşıyoruz. Şimşek-2, 40 metreye yakın yüksekliğe sahip, 1,5 tonluk faydalı yükü 700 kilometrenin üzerindeki bir yörüngeye taşıyacak olan iki kademe sıvı yakıtlı itki sisteminden oluşan gelişmiş bir uzay aracı. Bu araç da aslında ülkemizin uzay alanındaki çalışmaların en üst noktasını oluşturan teknolojilerden bir tanesini ifade ediyor." şeklinde konuştu.

"AKATA, denizaltılarımızın kuvvet çarpanını üst noktalara taşıyacak"

Murat İkinci, denizdeki caydırıcılık gücünün önemine işaret ederek, daha önce ATMACA ve AKYA ile hem denizaltılarının hem de gemilerin Mavi Vatan'daki gücüne güç kattıklarını bildirdi.

Geçen sene gerçekleştirdikleri atışla ATMACA seyir füzesini denizaltıdan kapsülle attıklarını anımsatan İkinci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem hava hem de deniz hedeflerine angaje olabilen seyir füzesi kabiliyeti, denizaltılarımızın stratejik silah sistemleri arasında yer alacak. Dünyada bu teknolojiye sahip olan çok az ülkeden birisi haline geldi ülkemiz. Buradaki caydırıcı etkisiyle aslında bizim denizaltılarımızın kuvvet çarpanını Mavi Vatan'da çok daha üst noktalara taşıyacak olan sistemimizi denizaltına fırlatılan AKATA kapsüllü ATMACA projemizi de sizlerle paylaşmaktan gurur duyuyoruz."

"TAYFUN BLOK-4 hipersonik füze caydırıcı etkiye sahip"

Murat İkinci, son tanıtacakları ürünün TAYFUN BLOK-4 hipersonik füze olduğunu belirterek, "Aslında ülkemizin balistik füze teknolojisi alanında geldiği noktayı gösteren çok önemli bir ürün. Malumunuz TAYFUN Projesi halihazırda seri üretimde ve envanterdeki çalışmaları devam ediyor. TAYFUN BLOK-4, hipersonik hıza sahip olan, 10 metre boyuyla ve 7 bin 200 kilo ağırlığıyla TAYFUN ailesinin savaş alanındaki en caydırıcı etkiye sahip üyesi olacak." diye konuştu.

Bugün tanıttıkları yeni ürünlerin öncelikle Türk Silahlı Kuvvetlerine, sonra dost ve kardeş ülkelerin silahlı kuvvetlerine güç çarpanı olarak çok ciddi etkiler yapacağını dile getiren İkinci, "Modern harp ortamında özellikle hipersonik balistik füzelerin önemini yakın zamanda görmüş olduğumuz olaylarla çok net anlamış bulunmaktayız. TAYFUN ailesinin yeni üyesi TAYFUN BLOK-4 hipersonik füzemiz de inşallah bu anlamda kara kuvvetlerimizin gücüne de güç katacak."

"Sene sonu itibarıyla bu sistemi envanterimize ilk kez dahil edeceğiz"

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ise bir ülkenin roket ve füze sistemine sahip olmasının caydırıcılık açısından önemli olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tabii ilk defa bu sene sonu itibarıyla bu sistemi envanterimize dahil edeceğiz. Bu nedenle bizim için çok önemli bir caydırıcılık mekanizması olacağına inanıyorum. O nedenle Roketsan ailesine teşekkür ediyorum. Bu sistemin gelmesiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve Kara Kuvvetleri Komutanlığının balistik füze ile ilgili ilk teması olacak ve bundan sonra bu gelişerek hızının ve menzilinin artmasıyla birlikte dünya literatüründe balistik füze kapsamındaki en önemli caydırıcı unsuru olacağını değerlendiriyoruz."

Tanıtım törenine çok sayıda askeri yetkili, savunma sanayisinde faaliyet gösteren şirketlerin ve kamu kurumlarının yetkilileri ve yabancı davetliler katıldı.