BIST 10.616
DOLAR 40,42
EURO 47,54
ALTIN 4.458,17
HABER /  SPOR

Şampiyonlar Ligi'nde ikinci tur heyecanı başladı

Şampiyonlar Ligi'nde ikinci tur heyecanı başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçları 13 karşılaşmayla başladı. Gecenin öne çıkan maçında Rangers, Panathinaikos’u 2-0 mağlup etti

Abone ol

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu mücadelesi başladı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının 2. eleme turu ilk ayağında 13 maç oynandı.

Günün öne çıkan mücadelesinde Rangers, sahasında Panathinaikos'u 2-0 mağlup etti. Bu eşleşmede kaybeden takım, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Beşiktaş-Shakhtar Donetsk eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

İkinci eleme turu ilk ayağı, yarınki 2 maçla tamamlanacak.

Karşılaşmaların rövanşları, 29-30 Temmuz'da oynanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

  • KuPS Kuopio (Finlandiya) - Kairat (Kazakistan): 2-0

  • Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Kızılyıldız (Sırbistan): 0-1

  • Noah (Ermenistan) - Ferencvaros (Macaristan): 1-2

  • RFS (Letonya) - Malmö (İsveç): 1-4

  • Hamrun Spartans (Malta) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 0-3

  • Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Maccabi Tel Aviv (İsrail): 1-1

  • Kopenhag (Danimarka) - Drita (Kosova): 2-0

  • Viktoria Plzen (Çekya) - Servette (İsviçre): 0-1

  • Shkendija (Kuzey Makedonya) - FCSB (Romanya): 1-0

  • Slovan Bratislava (Slovakya) - Zrinjski (Bosna Hersek): 4-0

  • Lech Poznan (Polonya) - Breidablik (İzlanda): 7-1

  • Rijeka (Hırvatistan) - Ludogorets (Bulgaristan): 0-0

  • Rangers (İskoçya) - Panathinaikos (Yunanistan): 2-0

ÖNCEKİ HABERLER
Sancaklı’dan Bahçeli’ye: Sizin evladınız olmak şereftir
Sancaklı’dan Bahçeli’ye: Sizin evladınız olmak şereftir
BM: Gazze’de yardım alan siviller hala vuruluyor
BM: Gazze’de yardım alan siviller hala vuruluyor
Ticaret Bakanlığı açıkladı: O ürünler için toplatma kararı
Ticaret Bakanlığı açıkladı: O ürünler için toplatma kararı
Roketsan’dan IDEF’te gövde gösterisi: 6 yeni ürün tanıtıldı
Roketsan’dan IDEF’te gövde gösterisi: 6 yeni ürün tanıtıldı
Ahmet Davutoğlu’ndan istifa eden vekillere sert tepki
Ahmet Davutoğlu’ndan istifa eden vekillere sert tepki
Kamuda görevli diş hekimleri iş bırakıyor
Kamuda görevli diş hekimleri iş bırakıyor
Emekli Sandığı kapsamındaki zam farkının ödeneceği tarih belli oldu
Emekli Sandığı kapsamındaki zam farkının ödeneceği tarih belli oldu
Memleket Partisi resmen kapatıldı
Memleket Partisi resmen kapatıldı
5 katlı binada korkutan yangın!
5 katlı binada korkutan yangın!
Galatasaray’dan KAP’a borçsuzluk bildirimi
Galatasaray’dan KAP’a borçsuzluk bildirimi
Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Starmer arasında kritik görüşme
Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Starmer arasında kritik görüşme
İzmir’deki ihale soruşturmasında 30 sanığa tahliye
İzmir’deki ihale soruşturmasında 30 sanığa tahliye