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HABER /  POLİTİKA

Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Starmer arasında kritik görüşme

Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Starmer arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler, Eurofighter tedariki, Serbest Ticaret Anlaşması'nın güncellenmesi ve Gazze'deki insani kriz gibi bölgesel ve küresel meseleleri ele aldı. Erdoğan, Eurofighter sürecindeki gelişmelerin iki ülke ilişkilerine katkı sağlayacağını belirtirken, Gazze’ye insani yardım erişiminin acilen sağlanması gerektiğini vurguladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Starmer'in telefon görüşmesinde, Türkiye ile İngiltere ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Eurofighter uçaklarının tedariki konusunda sağlanan ilerlemelerin değerlendirildiği görüşmede, bu konuda kaydedilen gelişmelerin Türkiye ile İngiltere arasındaki işbirliğine olumlu katkıda bulunacağına işaret edildi.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile İngiltere arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın güncellenmesine yönelik müzakerelerden de bu yıl içinde netice almayı umduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede ayrıca Gazze'deki insani durumun çok kötü olduğunu, açlıktan ölümlerin önüne geçilemediğini, bir an önce Gazze'ye insani yardımların erişiminin sağlanması gerektiğini ifade etti.

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