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Deniz Ötesi İnşaat'ın özgün tasarımı Jaqlan, dünyaca ünlü ödülün sahibi oldu

Deniz Ötesi İnşaat'ın özgün tasarımı Jaqlan, dünyaca ünlü ödülün sahibi oldu

İstanbul’un doğayla bütünleşen en prestijli lokasyonlarından Zekeriyaköy’de yükselen Jaqlan, mimarlık dünyasının küresel çapta en saygın ödüllerinden biri olan A' Design Award’a layık görüldü. Estetikten sürdürülebilirliğe, topluluk yaşamına katkıdan yenilikçi mimari çözümlere kadar birçok kriterin değerlendirildiği bu prestijli ödül, Jaqlan’ın vizyoner tasarım anlayışını uluslararası ölçekte tescilledi.

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Deniz Ötesi İnşaat imzasını taşıyan Jaqlan, sadece bir konut projesi değil; çağdaş mimariyle yaşam kültürünü buluşturan benzersiz bir vizyonun ürünü. Alba Villaları ve 7 House 5 Thickness gibi dikkat çeken projeleriyle Zekeriyaköy’de fark yaratan firma, Jaqlan ile villa yaşamına estetik, fonksiyon ve doğayla uyum ekseninde bambaşka bir boyut kazandırıyor.

Fonksiyonun Estetikle Buluştuğu Yaşam Formu

Shomali Design imzasını taşıyan Jaqlan, 1538 m2 lik özel bir arazi üzerinde konumlanan iki ayrı bloktan oluşan mimari bir başyapıt, toplamda 1300 metre karelik kullanım alanı, 970 metre karelik geniş bahçesi peyzaj alanları ve zengin sosyal donatılarıyla malikane konforunu çağdaş yaşamla harmanlıyor. Araziyeustalıkla yerleştirilen formu, 8 metreye ulaşan tavan yüksekliği, geniş terasları ve panoramik açıklıklarıyla sadece göz alıcı bir siluet değil; aynı zamanda ışık, hava ve manzarayla bütünleşen bir yaşam deneyimi sunuyor. İç ve dış mekânlar arasında kurduğu kesintisiz geçişlerle, doğayla uyum içinde tasarlanmış bir hayatın kapılarını aralıyor.

Deniz Ötesi İnşaat'ın özgün tasarımı Jaqlan, dünyaca ünlü ödülün sahibi oldu - Resim: 0

Doğanın enerjisiyle aydınlanan teknoloji

 Jaqlan, sürdürülebilirliği sadece bir özellik değil, tasarımın kalbi olarak ele alıyor. Güneş enerjisi sistemlerinden yağmur suyu toplama altyapısına, doğal havalandırma açıklıklarından çevre dostu malzeme tercihlerine kadar her detay, çevreyle uyumlu bir yaşam için titizlikle kurgulandı. 750 m2 solar panel kullanılan proje, modüler yapım teknikleri ve enerji verimliliği odaklı çözümleriyle doğa ve teknolojiyi kusursuz bir dengede buluşturuyor.

Deniz Ötesi İnşaat'ın özgün tasarımı Jaqlan, dünyaca ünlü ödülün sahibi oldu - Resim: 1

Deniz Ötesi İnşaat'ın özgün tasarımı Jaqlan, dünyaca ünlü ödülün sahibi oldu - Resim: 2

Deniz Ötesi İnşaat'ın özgün tasarımı Jaqlan, dünyaca ünlü ödülün sahibi oldu - Resim: 3

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