İstanbul'da en sıcak gün! Prof. Dr. Orhan Şen'den İstanbul Valisi Davut Gül'e çağrı: Erkene alınmalı
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da yarın rekor düzeyde sıcaklık beklediğini açıklayarak Vali Davut Gül'e mesai saatlerinin erkene alınması çağrısı yaptı.Abone ol
Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da görülmesi beklenen sıcaklık rekoruyla ilgili açıklama yaptı. Şen 'Yarın dışarı çıkmayın' dedi.
"Mesai saatini erkene alırsa..."
Şen, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Bugün ve yarın ısı çarpmalarına dikkat. Yarın İstanbul'da en sıcak gün. Isı adası etkisinden dolayı aşırı sıcaklar iş çıkışına kadar devam eder. Bu gece en sıcak gece olacak 27C. Gündüz İstanbul'un güney ilçelerinde rekor kırılabilir. 38-40 C.
Yarın dışarı çıkmayın. Sn Valimiz yarın mesai saatini erkene alırsa afete dönüşmeden atlatırız."
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