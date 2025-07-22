Hava durumu uyarıları art arda yapıldı! Bugün ve yarın dışarı çıkmayın...
Meteoroloji, AKOM ve uzmanlardan günlerdir bugün ve yarın için uyarı yapılıyor. Nem ve sıcaklığın zirveye ulaştığı bugün dışarı çıkmayın uyarısı yapıldı. Bazı kentlerde ise yağış beklendiği açıklandı. İşte günün beklenen en yüksek sıcaklıkları...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Türkiye genelinde sıcaklıkların yüksek seyretmesi bekleniyor. Bazı bölgeler için yerel sağanak yağış uyarısı yapıldı. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde sıcak hava, yüksek nem oranıyla birlikte etkisini artıracak. Peki, bugün yurt geneli hava durumu nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 22 Temmuz hava durumu raporu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin kuzeydoğu bölgelerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Güncel tahminlere göre; Ordu, Artvin, Kars, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde bugün yerel sağanak yağışlar görülecek. İstanbul'da ise yağış beklenmiyor. Kent genelinde sıcaklıklar yüksek, nem oranı da artmış durumda. Prof. Dr. Orhan Şen, özellikle Salı ve Çarşamba günleri aşırı sıcaklara karşı önlem alınması mümkünse dışarı çıkılmaması gerektiğini açıkladı.
Bugün ve yarın özellikle İstabul ve diğer büyükşehirlerde sıcaklıkların yüksek olması bekleniyor. Nem ile birlikte bunaltacak olan sıcak hava özellikle yaşlı, hamile ve kronik hastalığı olanları olumsuz etkileyecek. İşte il il beklenen hava durumu ve sıcaklık değerleri...