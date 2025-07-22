Hava durumu uyarıları art arda yapıldı! Bugün ve yarın dışarı çıkmayın...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin kuzeydoğu bölgelerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Güncel tahminlere göre; Ordu, Artvin, Kars, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde bugün yerel sağanak yağışlar görülecek. İstanbul'da ise yağış beklenmiyor. Kent genelinde sıcaklıklar yüksek, nem oranı da artmış durumda. Prof. Dr. Orhan Şen, özellikle Salı ve Çarşamba günleri aşırı sıcaklara karşı önlem alınması mümkünse dışarı çıkılmaması gerektiğini açıkladı.