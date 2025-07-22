BIST 10.669
DOLAR 40,42
EURO 47,37
ALTIN 4.401,41
HABER /  GÜNCEL

Devlet Bahçeli İstedi, Ali Kınık yaptı! İşte sürece özel türkü

Devlet Bahçeli İstedi, Ali Kınık yaptı! İşte sürece özel türkü

Terörsüz Türkiye sürecine destek amaçlı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, müzisyen Ali Kınık'tan bir türkü bestelemesini istedi. Bahçeli'nin bu isteğini kırmayan Kınık, "Kardeşlik Türküsü"nü besteledi ve seslendirdi.

Abone ol

Terör örgütü PKK’nın silahlarını bırakması ile devam eden Terörsüz Türkiye sürecine destek amaçlı MHP lideri Devlet Bahçeli, müzisyen Ali Kınık'tan kardeşlik temalı bir türkü bestelenmesini istedi.

Devlet Bahçeli İstedi, Ali Kınık yaptı!

Bahçeli’nin bu isteğini kırmayan sanatçı Ali Kınık, kardeşlik türküsünü besteledi. Kardeşlik türküsünün sözlerini Canfer Balçık kaleme aldı.

Ali Kınık'ın kardeşlik türküsünün sözleri ise şunlardan oluşuyor;

Birlikte örülmüş yurdun dokusu,
Doğusu, batısı, güney doğusu,
Olmasın kimsenin asla kuşkusu,
Demir mert çınarın dallarıyız biz.

Kardeşlik türkümüz çalsın dağlarda,
Denizde ovada, yeşil bağlarda,
Türkümüz söylensin yeni çağlarda,
Tarihin kopmayan bağlarıyız biz.

Böyle iyileşir her türlü yara,
81 vilayet, başkent Ankara

ÖNCEKİ HABERLER
Kadın doktor Eylül Karagöz'ün esrarengiz ölümü yemek siparişiyle ortaya çıktı
Kadın doktor Eylül Karagöz'ün esrarengiz ölümü yemek siparişiyle ortaya çıktı
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturma! Yeni gözaltılar var
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturma! Yeni gözaltılar var
Askeri eğitim uçağı okul kampüsüne düştü! Faciada ölü sayısı...
Askeri eğitim uçağı okul kampüsüne düştü! Faciada ölü sayısı...
Dolandıcılar 05448877985 - 05441548391 numaradan arıyor küfür ediyorlar
Dolandıcılar 05448877985 - 05441548391 numaradan arıyor küfür ediyorlar
Maaş kaybı yok! Haftada 4 gün çalışma sisteminin etkisi bakın nasıl oldu
Maaş kaybı yok! Haftada 4 gün çalışma sisteminin etkisi bakın nasıl oldu
NASA çalışanlarından Trump'a sert tepki
NASA çalışanlarından Trump'a sert tepki
Bahadır Tatlısöz sessizce evlenmişti! Büyük aşkta kötü son
Bahadır Tatlısöz sessizce evlenmişti! Büyük aşkta kötü son
Özbek kadının evinde ölü bulunmasında şok ifade: 2 gün cesetle kaldım
Özbek kadının evinde ölü bulunmasında şok ifade: 2 gün cesetle kaldım
AJet'ten indirimli bilet kampanyası
AJet'ten indirimli bilet kampanyası
ABD vizesine "depozito" geliyor: 250 doları olmayan giremeyecek
ABD vizesine "depozito" geliyor: 250 doları olmayan giremeyecek
ÖSYM son tarihi duyurup uyardı
ÖSYM son tarihi duyurup uyardı
Doktor Milletvekilinin de başına bu gelirse! Özel hastanede bildiğin soymuşlar
Doktor Milletvekilinin de başına bu gelirse! Özel hastanede bildiğin soymuşlar