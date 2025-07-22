Devlet Bahçeli İstedi, Ali Kınık yaptı! İşte sürece özel türkü

Terörsüz Türkiye sürecine destek amaçlı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, müzisyen Ali Kınık'tan bir türkü bestelemesini istedi. Bahçeli'nin bu isteğini kırmayan Kınık, "Kardeşlik Türküsü"nü besteledi ve seslendirdi.Abone ol
Terör örgütü PKK’nın silahlarını bırakması ile devam eden Terörsüz Türkiye sürecine destek amaçlı MHP lideri Devlet Bahçeli, müzisyen Ali Kınık'tan kardeşlik temalı bir türkü bestelenmesini istedi.
Devlet Bahçeli İstedi, Ali Kınık yaptı!
Bahçeli’nin bu isteğini kırmayan sanatçı Ali Kınık, kardeşlik türküsünü besteledi. Kardeşlik türküsünün sözlerini Canfer Balçık kaleme aldı.
Ali Kınık'ın kardeşlik türküsünün sözleri ise şunlardan oluşuyor;
Birlikte örülmüş yurdun dokusu,
Doğusu, batısı, güney doğusu,
Olmasın kimsenin asla kuşkusu,
Demir mert çınarın dallarıyız biz.
Kardeşlik türkümüz çalsın dağlarda,
Denizde ovada, yeşil bağlarda,
Türkümüz söylensin yeni çağlarda,
Tarihin kopmayan bağlarıyız biz.
Böyle iyileşir her türlü yara,
81 vilayet, başkent Ankara