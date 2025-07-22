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Doktor Milletvekilinin de başına bu gelirse! Özel hastanede bildiğin soymuşlar

Doktor Milletvekilinin de başına bu gelirse! Özel hastanede bildiğin soymuşlar

Özel hastanelerin gereksiz tetkiklerle hastaların faturalarını şişirmelere bilinen bir gerçek. Bu kez DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili ve tıp doktoru olan İrfan Karatutlu'nun başına geldi. Göğüs ağrısı nedeniyle özel bir hastaneye giden vekil doktor, bedava bir testle sorununu öğrenebilecekken anjiyo bile olmuş.

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Özel hastaneler bir kez daha 'gereksiz tetkikle' fatura şişirme vakası ile gündemde. Bu kez faturasını şişirdikleri kişi bir milletvekili üstelik de doktor. DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili ve tıp doktoru olan İrfan Karatutlu, başına gelen olayları TBMM’de anlattı.

Anjiyo bile yapmışlar
Göğüs ağrısı nedeniyle özel bir hastaneye gittiğini anlatan Vekil doktor sonrasında olanları şöyle aktardı:
-“Önce sanal göğüs anjiyosu sonra da kalp anjiyosu yaptılar, ardından boyun ultrasonu çekildi. İlaçlı anjiyo yapılan kolumda 30 santim pıhtı oluştu, onu eritmek için ayrı ilaçlar verdiler.

-Beş gün sonra anlaşıldı ki hemoglobine bakmamışlar çünkü ondan para alamıyorlar. Hekim bir milletvekili olarak bunu yaşadım.

-Kahramanmaraş’a kendi çöplüğüme gittim oradaki doktorum, göğüs ağrısının hemoglobinin 18’in üzerine çıkması nedeniyle oluştuğunu belirledi. 

-Bir ünite kan alıp baksalar, diğer tüm tetkikler yapılmayacaktı.”
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