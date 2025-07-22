Gazze'de gazetecilerden açlık grevi

Gazze'de bir grup gazeteci, İsrail ablukası nedeniyle açlıkla mücadele eden çocuklara dikkat çekmek amacıyla açlık grevine başladı. "En küçük çocuk doymadan biz de yemeyeceğiz" diyen gazeteciler, uluslararası toplumu sorumluluk almaya çağırdı. Açlıktan ölenlerin sayısı 76’sı çocuk olmak üzere 86’ya ulaştı.

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İsrail ablukasının neden olduğu insani kriz giderek derinleşirken, Gazze'deki gazeteciler çocukların yaşadığı açlığa dikkat çekmek için açlık grevine başladı. “Gazze’de en küçük çocuk yemek yiyinceye kadar biz de yemeyeceğiz” sloganıyla başlatılan eylem, sosyal medya üzerinden dünyaya duyuruldu.

İki gün önce başlayan grevle birlikte gazeteciler, abluka altındaki Gazze’de her geçen gün ağırlaşan yaşam koşullarına karşı sessiz kalmayacaklarını vurguladı. Açıklamalarında, “Boş mideler hareketiyle tüm dünyayı harekete geçmeye çağırıyoruz” ifadelerine yer verdiler.

Gazze Sağlık Bakanlığı, 20 Temmuz’da yaptığı açıklamada, Ekim 2023’ten bu yana bölgede engellenen insani yardımlar nedeniyle 76’sı çocuk olmak üzere 86 kişinin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler ve uluslararası yardım kuruluşlarının uyarılarına rağmen, İsrail’in yardım girişlerine yönelik kısıtlamaları sürüyor. Gazze'nin kuzey bölgelerinde yaşayan siviller, özellikle temiz su, temel gıda ve tıbbi malzemelere erişimde büyük zorluk yaşıyor.

Gazze’de başlatılan açlık grevi, bölgedeki diğer Filistinli kurumlarca da destekleniyor. İsrail’deki Arap toplumunun temsilcisi Yüksek Takip Komitesi, Gazze ve Batı Şeria’da süren abluka, yıkım ve açlığa karşı üç günlük açlık grevi başlatacaklarını açıkladı.

Gazeteciler ise hem bölgedeki çocukların sesini duyurmak hem de uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmek için bu eylemi sürdüreceklerini belirtti: “Sessizlik öldürüyor. Biz kalemimizi bırakmayacağız ama bu kez kalemden önce midemiz konuşacak.”