"Kanseri yendiğimde balon uçurur muyuz?" demişti! Fenerbahçeli Duygu Özdin'den acı haber

Fenerbahçe taraftarı Duygu Özdin, hayata veda etti. Fenerbahçe Kulübü hastalığı sırasında sosyal medya hesabından "Ben de kanseri yendiğimde staddan balon uçurur muyuz?" sözleriyle hayalini paylaşan Duygu Özdin için açıklama yaptı.

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Bir süredir kanser tedavisi gören Duygu Özdin, yaşam mücadelesini kaybetti. Henüz genç yaşta hayata veda eden Özdin'in ölümü derin üzüntüye neden oldu.

Duygu'nun, kanserle mücadelesi sırasında sosyal medyada yaptığı bir paylaşım ise yürekleri burktu.

Fenerbahçe taraftarı olan Duygu, "Ben de kanseri yendiğimde stattan balon uçurur muyuz?" notunu paylaşmıştı.

Fenerbahçe Kulübü, Duygu'nun vefatı sonrası dileğinin yerine getirileceğini resmi hesaptan duyurdu. İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

“Bir gün iyileşirsem, Kadıköy’de gökyüzüne balonlar uçsun demiştin…"

1907 balon, ilk maçta sana verdiğimiz sözle gökyüzüne yükselecek.

Duygu Özdin,

Hep kalbimizdesin.