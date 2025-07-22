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Beşiktaş'tan büyük bomba! Madrid'in efsanesine teklif

Beşiktaş'tan büyük bomba! Madrid'in efsanesine teklif

Beşiktaş, Real Madrid'den ayrılan 34 yaşındaki sağ bek Lucas Vazquez için resmi teklifte bulundu. İspanyol basınına göre siyah-beyazlıların teklifine olumlu yaklaşan tecrübeli oyuncu, kariyerinde 23 kupa kazanmış durumda.

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Kadrosunu Tammy Abraham, Orkun Kökçü, David Jurasek gibi isimlerle güçlendiren Beşiktaş, sağ bek bölgesi için çalışmalarını sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ, LUCAS VAZQUEZ'E TEKLİF YAPTI

Siyah-beyazlılar Real Madrid'le yol ayrımına giden Lucas Vazquez için harekete geçti.

İspanyol basınından AS'ın haberine göre; Beşiktaş, 34 yaşındaki sağ bek için resmi teklifini sundu.

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİNE OLUMLU YAKLAŞIYOR

İki tarafın görüşmelere başladığı ve deneyimli yıldızın Beşiktaş'tan gelen teklife olumlu yaklaştığı haberin detaylarında yer aldı.

23 KUPA KAZANDI

Geçtiğimiz sezon eflatun-beyazlılarda 53 maça çıkan İspanyol sağ bek, 2 gol - 8 asistlik performans gösterdi ve 3 bin 357 dakika forma giydi.

Yıldız oyuncu kariyeri boyunca; 5 UEFA Şampiyonlar Ligi, 4 İspanya LaLiga, 4 UEFA Süper Kupası, 1 FIFA Intercontinental Cup, 4 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 1 İspanya Kupası ve 4 İspanya Süper Kupası olmak üzere toplam 23 kupa kazandı. 

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