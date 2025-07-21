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Korkunç olay! Denizde kadın cesedi bulundu

Korkunç olay! Denizde kadın cesedi bulundu

Zonguldak'ta denizde kadın cesedi bulundu. Deniz yüzeyinde bulunan cesedin, 51 yaşındaki Azime Karabürme'ye ait olduğu tespit edildi.

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Zonguldak'ta denizde kadın cesedi bulundu.

Liman arkasında deniz yüzeyinde hareketsiz halde bir kadın olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin botla sudan çıkardığı kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Azime Karabürme'ye (51) ait olduğu öğrenilen ceset, otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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