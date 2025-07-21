Bu şekilde horluyorsa dikkat! Çocuklarda horlama bakın neyin belirtisi

Masum bir horlama sandığınız ses, çocuğunuzun gelişimini yavaşlatan bir alarm olabilir. Medipol Sağlık Grubu’ndan Kulak Burun Boğaz hastalıkları Uzmanı Op. Dr. İsmail Çelik, geceleri ağzı açık uyuma, huzursuzluk ve sık uyanma gibi belirtilerle gelen bademcik ve geniz eti sorunlarına zamanında müdahale edilmediğinde çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimini olumsuz etkileyebileceğini vurguladı.

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Çocuğunuzun geceleri huzursuz mu uyuyor? Yatağında sürekli dönüyor, ağzı açık bir şekilde nefes alıyor ve horluyor mu? Gündüzleri ise yorgun ve halsiz mi görünüyor? Bu durum, yalnızca bir gece uykusuzluğundan ibaret olmayabilir. Sık tekrarlayan bademcik ve geniz eti sorunları, minik bedenlerin büyüme ve gelişimini etkileyebilir. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. İsmail Çelik, ebeveynlerin aklındaki bu sorulara ışık tutuyor. Dr. Çelik'e göre, eğer çocuğunuzun bademcikleri ve geniz eti solunum yolunu daraltarak uykuda nefes durmasına (apne), horlamaya veya sürekli ağız açık uyumaya neden oluyorsa, dikkat edilmesi gereklidir. Benzer şekilde, yıl içinde sık sık tekrarlayan ve antibiyotik tedavisi gerektiren bademcik enfeksiyonları da cerrahi bir müdahaleyi düşündürebilir.

HER DURUMDA BADEMCİĞİ ALMAK GEREKMİYOR

Çocuklarda büyümüş bademcik ve geniz etinin sadece fiziksel değil, gelişimsel riskler de taşıdığını söyleyen Çelik, “Tedavi edilmediğinde büyüme ve gelişme geriliği, yüz yapısında bozulma, sık orta kulak enfeksiyonu ve okul başarısında düşüş gibi sonuçlarla karşılaşabiliyoruz” uyarısında bulundu. Her bademcik sorununun bademciğin tamamen alınmasıyla sonuçlanmayacağını dile getiren Dr. Çelik, “Eğer hastamız sık bademcik enfeksiyonu geçirmiyorsa ve sadece hava yolu tıkanıklığı varsa bademcik küçültme işlemiyle sorun çözülebilir” dedi.

KORKULACAK BİR AMELİYAT DEĞİL

Ameliyat tekniklerine de değinen Dr. Çelik, geniz eti operasyonlarının klasik veya buharlaştırma yöntemiyle yapılabildiğini belirtti. Bademcik ameliyatlarında ise sıcak ve soğuk yöntemler kullanıldığını söyledi. Dr. Çelik “Soğuk yöntem, ameliyat sonrası daha az ağrı ile öne çıkıyor” ifadelerini kullandı. Ameliyat sonrası hastaların genellikle bir gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edildiğini belirten Dr. Çelik, özellikle bademcik ameliyatı sonrası 10 gün boyunca sıvı ve yumuşak gıdalarla beslenmenin önemini vurguladı. “Yeterli donanıma sahip merkezlerde, tecrübeli hekimlerce yapılan bu ameliyatlar yaz-kış güvenle uygulanabilir” şeklinde konuştu.