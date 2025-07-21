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Altan Öymen'in cenaze töreninde muhalefet ve iktidar kol kola

Altan Öymen'in cenaze töreninde muhalefet ve iktidar kol kola

Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen son yolculuğuna uğurlamak için TBMM'de cenaze töreni düzenleniyor. Meclis binasında Öymen'i son yolculuğuna uğurlamak için bir araya gelen iktidar ve muhalefet liderlerinin kol kola yürüdüğü anlar dikkat çekti.

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Eski CHP Genel Başkanı ve ANKA Haber Ajansı kurucusu Altan Öymen TBMM önünde yapılan törenle anılıyor. Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, Eski Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın, CHP eski Genel Başkanı Hikmet Çetin ve CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gibi bir çok isim katıldı.

Altan Öymen'in cenaze töreninde muhalefet ve iktidar kol kola - Resim: 0

Özel, Kılıçdaroğlu'nu karşıladı 

Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen için TBMM'de düzenlenen törende Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu’nu karşıladı

Altan Öymen'in cenazesinde huhalefet ve iktidar kol kola

TBMM'de Altan Öymen'i son yolculuğuna uğurlamak için bir araya gelen iktidar ve muhalefet liderlerinin kol kola yürüdüğü anlar dikkat çekti. Özgür Özel, Altan Öymen’i taşıyan cenaze arabasının ön koltuğuna korumasıyla birlikte oturdu. Altan Öymen için ikinci tören CHP Genel Merkezi’nde…

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, vefat eden Altan Öymen için TBMM’de düzenlenen törene, Aslı Öymen ile birlikte katıldı.

Altan Öymen'in cenaze töreninde muhalefet ve iktidar kol kola - Resim: 1

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