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Bakan Kurum deprem bölgesinde müteahhitleri uyardı: "Toplantı yapmayın, iş yapın"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'da inşa çalışmaları devam eden Bakırcılar Çarşısı'nda müteahhitlerin inşaatları tamamlamalarını istedi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Kurum, cumartesi günü gerçekleştirdiği Malatya programı kapsamında kentte devam eden inşa çalışmalarıyla ilgili son durumu Malatya Büyükşehir Belediyesinde düzenlenen koordinasyon toplantısında değerlendirdi.

Kurum, Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve ilçe belediye başkanlarının katıldığı toplantıda yetkililerden bilgi aldı ve vatandaşların talepleri doğrultusunda değerlendirmelerde bulundu.

Toplantının ardından beraberinde yerel yöneticiler ve bakanlık yetkilileriyle birlikte yapımı tamamlanan ve gelecek ay hizmete girecek valilik binasında inceleme yapan Kurum, valiliğin çevre düzenlemesinin de hızla tamamlanması için yetkililere talimat verdi.

Bakan Kurum daha sonra Bakırcılar Çarşısı, Kuyumcular Çarşısı, Şire Pazarı ve Kasaplar Çarşısı ile şehir merkezinde incelemelerde bulundu.

"Çalışmazsanız, ben de gereğini yaparım"

Kurum, Bakırcılar Çarşısı'ndaki çalışmaların hızla tamamlanması gerektiğini vurgulayarak, müteahhitlerden inşaatlarla ilgili bilgi aldı. İki şantiyede 867 kişinin görevli olduğunu, ancak bunu yeterli bulmadığını belirten Kurum, şunları kaydetti:

"Niye daha fazla değil? İki şantiye de 24 saat çalışacak. Çalışacaksınız, hak edişinizi alacaksınız. Ertesi gün paranızı alacaksınız. Burası bitecek. Çalışmazsanız, ben de o çalışmadığınız süreçte gereğini yaparım. Bitirin biz de size ne destek verilmesi gerekiyorsa verelim. Her iskelede adam olacak. Ben 1 ay sonra buraya geldiğimde buranın asfaltı bitecek."

"Toplantı yapmayın, iş yapın"

Bakan Kurum, müteahhidin "Farkındayız Bakanım, her gün de toplantı yapıyoruz" şeklindeki sözlerine, "Toplantı yapmayın, iş yapın. Burayı ben özellikle gece takip edeceğim. Gece de adam çalışacak, gündüz de." diyerek karşılık verdi.

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