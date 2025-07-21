Fatih Selek'ten dikkat çeken 'Fatih Altaylı' yazısı: "Kendisini hiç sevmem ama.."

Türkiye gazetesi yazarı Fatih Selek, Gazeteci Fatih Altaylı’nın tutuklu olarak yargılanmasını eleştirdi. Selek, “Kendisini hiç sevmem ama hakkını teslim edeyim adam 'içeri'deyken bile ne yapıp edip konuşulmayı başarıyor” dedi.

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Işıkçılar cemaatinin yayın organlarından Türkiye gazetesinde Fatih Altaylı’ya destek çıktı. Türkiye gazetesi yazarı Fatih Selek, “Altaylı, cezaevinden 'sallıyor'... Ama nasıl?” başlıklı yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Bir aydır Silivri'de tutuklu bulunan Fatih Altaylı, 1999'da Akit'in genel yayın yönetmeni iftira üzerine gözaltına alındığında itiraz etmiş "Hasan Karakaya'yı günahım kadar sevmem. Daha doğrusu kendisinden tiksinirim. Yazılarında yedi sülaleme sövdüğü için de, içimden ağzını burnunu kırmak geçer. Ama yapmam. Fakat bütün bu hislerim Hasan Karakaya isimli Akit yazarına şu günlerde yapılanları kabullenmeme yetmiyor. Ayıptır. Yazıktır. Olacak şey mi? Hukuk devletinde olur mu böyle gayri ciddilik? Olmaz. Olmayacağı için de Hasan Karakaya iki gün içinde serbest kalacak. Ve durduk yerde zafer kazanmış gibi ortalığa dökülecek" diye yazmıştı. Bugün ben de Altaylı hakkında aynı hislere sahibim.

Kendisini hiç sevmem ama hakkını teslim edeyim adam 'içeri'deyken bile ne yapıp edip konuşulmayı başarıyor!..

Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'e "İmamoğlu'nun arkasında durma" dediğini iddia etti.

Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık koltuğuna oturduğunda Mansur Yavaş'ı aday göstermeyi düşündüğünü, Yavaş’ın bunu duyunca ‘istifa ederim’ dediğini belirtti.

CHP'li dört belediyeye daha operasyon yapılacağını iddia etti.

PKK'nın silah bırakmasının gölgede kalmaması için CHP'ye operasyona ara verildiğini ve eski İletişim Başkanı hakkında komplo söylentilerini ortaya attı.

Bazıları dedikodudan ibaret olsa da hepsi internet mecralarında ve televizyon kanallarında gündem oldu ve konuşuldu. Bilhassa Yavaş ile ilgili sözleri ciddi ciddi tartışma konusu oldu.

Kulis haberciliği çok zayıfladı. Linç endişesi, baskı, tarafgirlik ve neme lazımcılık gibi sebeplerle kimse konuşmuyor, duyduğunu yazmıyor. Bazen kol kırılıp yen içinde kalıyor. Böylesi bir medya ortamında Altaylı 'yattığı yerden' 'malzeme' çıkarıyor. Hakkında 5 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası istemiyle iddianame düzenleniyor. 2027'den önce çıkamaz diyenler var. Bu yayınları nereye kadar sürdürür, ziyaretçiler bitince akış da kesilir mi bilemiyorum ama ister sevelim ister kızalım 'kodes gazetesi'nin basın tarihine geçtiği kesin.”