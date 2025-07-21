Şile Belediyesi'nde Sacit Terzi başkanvekili belli oldu

Rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Özgür Kabadayı’nın yerine vekalet edecek isim belli oldu.

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Şile Belediyesi'nde yeni başkanvekili belli oldu. Rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Özgür Kabadayı’nın görevine CHP'nin adayı Sacit Terzi vekalet edecek.

Ne olmuştu?

Şile Belediyesi içerisinde başkan, başkan yardımcısı ve hukuk işleri sorumlusunun da aralarında bulunduğu şüphelilerin, "başkanın ricası", "yardım" ve benzeri ifadelerle planlı bir şekilde rüşvet talep ettikleri ve aldıkları iddia edilmişti. Operasyonda, Şile Belediyesi Hukuk İşlerinden Sorumlu avukat A.Ş., yapı ruhsatlarının verilmesi karışığında 20 bin Euro'yu rüşvet olarak aldığı esnada hakkında suçüstü yapılarak gözaltına alınmıştı.