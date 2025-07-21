Otomobil bariyerin üzerinde kaldı! Feci kazada ölenler var

Kocaeli'de feci bir kaza meydana geldi. İzmit ilçesinde bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.Abone ol
Gazenfer Bilge Bulvarı'nda Y.C'nin kullandığı 41 SP 405 plakalı otomobil, bariyere çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle devrilen otomobil bariyerin üzerinde kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki E.Y, Y.K, Fatih Aslan, ve Ömer Beyan yaralandı.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Aslan ve Beyan kurtarılamadı.