Aile hekimliğinde yeni dönem! Kanun teklifi Meclis'ten geçti

Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 29 maddeden oluşan kanun teklifi Meclis'ten geçti. Kabul edilen teklife göre aile hekimliğinde yeni dönem başlıyor. Ayrıca kenevirden elde edilen tıbbi ürünler yalnızca eczanelerden satılabilecek. Organ bağışlayan kişinin ailesine ise nakil gerekmesi durumunda öncelik tanınacak.

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AK Parti'li milletvekillerinin imzasını taşıyan ve 29 maddeden oluşan sağlık alanında düzenlemeleri içeren "Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Aile hekimliğinde yeni dönem!

Kabul edilen kanuna göre; sahada görev yapan aile hekimlerinin sayısı, saha aile hekimliği uzmanlığı aracılığıyla artırılacak. 1 Ocak 2025 yılına kadar ilgili kanuna göre sözleşmeli aile hekimi olarak çalışanlar; tıpta uzmanlık sınavı sonuçlarına göre, merkezi yerleştirmeye tabi olmaksızın Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından belirlenecek çerçeve esasına göre aile hekimliği uzmanlık eğitimi yapabilecek. Eğitimin usulleri uzaktan veya yarı zamanlı olarak en az 6 yıl olacak. Eğitime başlamadan önce en az 5 yıl sözleşmeli aile hekimliği yapanlar için ise en az 4 yıl içerisinde tamamlanacak. Sözleşmeli aile hekimliği uzmanlık eğitimi alanlar eğitim kurumlarında geçirdikleri sürelerde, döner sermaye ek ödemelerinden motivasyonunun artırılması amacıyla yapılan ödeme hariç olmak üzere yararlandırılacak.

Hemşire yardımcısı ve ebe yardımcısı unvanlarının kaldırılması ve diş protez teknisyeni unvanı doğrultusunda sağlık meslek liselerinde öğrenci kaydedilebilecek programlar yeniden belirlenecek. Hemşire yardımcıları ve ebe yardımcıları ile bu programların öğrencilerinin mezuniyetleri sonrasındaki statüleri, sağlık bakım teknisyeni statüsü altında birleştirilecek.

Kanun teklifi Meclis'ten geçti

Kanuna göre; ruhsat veya izin sahipleri için beşeri tıbbi ürünler ve özel tıbbi amaçlı gıdaların tedarik zinciri içindeki hareketlerinin takip sistemine bildirilmemesi halinde uygulanacak yaptırımların düzenlenmesi amacıyla İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu'na hüküm ekleniyor. Buna göre, ruhsat veya izin sahipleri, beşeri tıbbi ürünlerin ve özel tıbbi amaçlı gıdaların tedarik zinciri içindeki tüm hareketlerini Sağlık Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara uygun olarak takip sistemine bildirecek. Bu hükme aykırı hareket edenlere, aykırılığa konu tüm ürünlerin aykırılığın tespit tarihindeki depoya satış fiyatları toplamının iki katı tutarında idari para cezası verilecek, aynı fiilin bir yıl içinde tekrar etmesi halinde idari para cezası bir kat artırılarak uygulanacak.