BIST 10.366
DOLAR 40,40
EURO 47,04
ALTIN 4.373,81
HABER /  DÜNYA

Dürzilerin İsrail'deki liderinden ABD Başkanı Trump'a Süveyda çağrısı

Dürzilerin İsrail'deki liderinden ABD Başkanı Trump'a Süveyda çağrısı

İsrail’deki Dürzi topluluğunun lideri Şeyh Muvaffak Tarif, ABD Başkanı Donald Trump’a bir mesaj ileterek, Suriye'nin güneyindeki Süveyda’da yaşayan Dürzileri koruması çağrısında bulundu.

Abone ol

İsrail basınındaki haberlere göre, İsrail’in Gazze’de dünya tarafından suçlandığı soykırıma değinmeyen Tarif, Süveyda’da soykırım yaşandığını ileri sürdü.

Tarif, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçisi aracılığıyla Trump’a ilettiği mesajında, Suriye’deki "radikal silahlı grupların sivil Dürzi nüfusa yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini" iddia ederek ABD Başkanı Trump’tan Dürzileri korumasını istedi.

Suveyda’da yaşananların temel hakların ihlali ve insanlığa karşı suçlar olarak değerlendirilmesi gerektiğini savunan Tarif, ABD’nin sessiz kalmasının endişe verici olacağını ifade etti.

⁠Süveyda'daki çatışmalar

Süveyda'da 13 Temmuz'da Bedevi Araplar ile bazı Dürzi gruplar arasında silahlı çatışmalar başladı. Müdahaleye gelen Suriye güvenlik güçleri pusuya düşürüldü.

Büyüyen çatışmalar ateşkesle durduruldu. Ancak Hikmet el-Hecri'ye bağlı Dürzi güçler ateşkesi bozdu.

İsrail ordusu, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.

Suriye ordusu Süveyda'dan çekilirken, Hecri grubu Bedevi aileleri yerinden etmeye ve infazlara başladı. Dışardan binlerce aşiret savaşçısı, Bedevi Araplara desteğe geldi.

Suriye yönetimi, 19 Temmuz'da yeniden güvenlik güçlerini Süveyda'ya konuşlandırmaya başladı, Bedevi ve aşiret savaşçılarının kentten çıkmasını sağladı.

13 Temmuz'dan bu yana silahlı ya da sivil yüzlerce kişinin öldüğü, hatta sayının daha da yüksek olabileceği tahmin ediliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Adana'da ciple çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Adana'da ciple çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Optimar'ın son seçim anketi yayımlandı AK Parti CHP arasındaki fark 4.1 puana çıktı
Optimar'ın son seçim anketi yayımlandı AK Parti CHP arasındaki fark 4.1 puana çıktı
Sağlık alanında çok sayıda düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
Sağlık alanında çok sayıda düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
Fenerbahçe ikinci hazırlık maçını 2-0 kazandı
Fenerbahçe ikinci hazırlık maçını 2-0 kazandı
Balıkesir'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü 7 yaralı
Balıkesir'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü 7 yaralı
Zonguldak'ta dehşet! Sokakta karşılaştığı hasımlarından 3 kişiyi bıçakla öldürdü
Zonguldak'ta dehşet! Sokakta karşılaştığı hasımlarından 3 kişiyi bıçakla öldürdü
Galatasaray’dan Avusturya’da ikinci galibiyet
Galatasaray’dan Avusturya’da ikinci galibiyet
4 ülke arasında İstanbul’da kritik nükleer zirve
4 ülke arasında İstanbul’da kritik nükleer zirve
Sakarya’daki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Sakarya’daki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Adana'da korkutan deprem
Adana'da korkutan deprem
Seyir halindeki araç alev topuna döndü
Seyir halindeki araç alev topuna döndü
İran'da şiddetli patlama: Çok sayıda öğrenci yaralandı
İran'da şiddetli patlama: Çok sayıda öğrenci yaralandı