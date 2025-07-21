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Optimar'ın son seçim anketi yayımlandı AK Parti CHP arasındaki fark 4.1 puana çıktı

Optimar'ın son seçim anketi yayımlandı AK Parti CHP arasındaki fark 4.1 puana çıktı

Optimar Araştırma, haziran ayında yaptığı son seçim anketini paylaştı. Buna göre AK Parti yüzde 34.4 oy alırken, CHP yüzde 30.3'te kaldı.

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Seçim anket sonuçları birbiri ardına gelmeye devam ediyor. AK Parti ve CHP arasındaki birincilik tartışması sürerken, son anket sonucu kavgayı daha da alevlendirecek.

Araştırma şirketi Optimar, 25 Haziran-7 Temmuz arasında yapılan anket sonuçlarını paylaştı.

2025 TÜRKİYE'NİN NABZI Haziran ayı araştırması kapsamında Katılımcılara, "Bugün bir genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Sonuçlara göre: AK Parti: %34,4 CHP: %30,3 MHP: %8,8 İYİ Parti: %6,3 DEM Parti: %11,9 YRP: %1,9 Zafer Partisi: %3,1 BBP: %1,0 Diğer: %2,3 oy aldı.

Optimar'ın son seçim anketi yayımlandı AK Parti CHP arasındaki fark 4.1 puana çıktı - Resim: 0

Optimar'ın son seçim anketi yayımlandı AK Parti CHP arasındaki fark 4.1 puana çıktı - Resim: 1

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