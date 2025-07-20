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İran'da şiddetli patlama: Çok sayıda öğrenci yaralandı

İran'da şiddetli patlama: Çok sayıda öğrenci yaralandı

İran’ın Gilan eyaletine bağlı Reşt kentinde, Şehid Bahoner Caddesi'nde henüz nedeni belirlenemeyen şiddetli bir patlama meydana geldi.

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 İran'ın Gilan eyaletinden yayın yapan Gilanistan haber sitesine göre, akşam saatlerinde Reşt'teki Şehid Bahoner caddesinde şiddetli bir patlama meydana geldi.

REŞT KENTİNDE ŞİDDETLİ PATLAMA MEYDANA GELDİ

Nedeni henüz belli olmayan patlamada bir dil öğretim merkezi, bir kuyumcu ve park halindeki araçlar ve çevredeki bazı dükkanlar ciddi şekilde hasar gördü.

ÇOK SAYIDA KIZ ÖĞRENCİ YARALANDI

İlk belirlemelere göre, olayda çoğu kız öğrenciler olmak üzere yaralananlar oldu. Yaralılar, kurtarma ekipleri tarafından hastanelere sevk edildi.

Olay yerinde kurtarma ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ederken patlamanın nedenine ilişkin inceleme sürüyor.

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